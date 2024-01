Leyenová pripravila súbor pravidiel pre kandidujúcich komisárov

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) by mala v stredu po svojom zasadnutí prijať súbor etických pravidiel pre členov exekutívy EÚ, ktorí chcú kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Pripravila ich šéfka EK Ursula von der Leyenová, informuje spravodajca TASR podľa týždenníka Politico.



Do eurovolieb (6-9.6.) zostáva niečo vyše štyroch mesiacov. Niektorí eurokomisári sa v nich chystajú kandidovať, či už s cieľom získať mandát alebo účasťou vo voľbách legitimizovať nomináciu do novej eurokomisie.



Podľa navrhovaných pravidiel by nemali zneužívať svoje súčasné postavenie a výhody z toho plynúce. Ako Politico upozornil, nemôžu na to použiť zamestnancov svojich kabinetov, rozpočet na pracovné cesty ani iné materiálne zdroje exekutívy EÚ. Musia si tiež vytvoriť samostatné účty na sociálnych sieťach. Svoje vyhlásenia musia formulovať tak, aby na osobnú predvolebnú kampaň nezneužívali oficiálne vyjadrenia a aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov.



Podľa Politica bude do EP kandidovať Virginijus Sinkevičius z Litvy, eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov. Nové pravidlá budú platiť aj pre samotnú Von der Leyenovú, ak sa rozhodne pre druhý mandát na čele EK v mene Európskej ľudovej strany. Vyjadriť k tejto téme by sa mala v priebehu februára.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)