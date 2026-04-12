< sekcia Zahraničie
Leyenová privítala volebnú porážku maďarského premiéra Orbána
Péterovi Magyarovi k úspechu vo voľbách medzičasom gratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 12. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala v nedeľu porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách a uviedla, že „srdce Európy bije v Maďarsku silnejšie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Orbán, ktorý sám seba označoval za „tŕň v oku“ EÚ, bol v neustálych sporoch s väčšinou ostatných členov spoločenstva, a to najmä v otázkach zahraničnej politiky či právneho štátu, pripomína francúzska agentúra.
Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku získala opozičná strana TISZA Pétera po sčítaní vyše 72 percent hlasov získala 138 z dovedna 199 mandátov, kým Fidesz má priebežne 54 kresiel a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) má zatiaľ sedem mandátov, píše server 24.hu.
Péterovi Magyarovi k úspechu vo voľbách medzičasom gratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Francúzsko víta víťazstvo demokratickej účasti, oddanosti maďarského ľudu hodnotám Európskej únie a Maďarska v Európe. Spoločne urobíme Európu suverénnejšou, zaistíme bezpečnosť nášho kontinentu, našu konkurencieschopnosť a našu demokraciu,“ napísal Macron na platforme X.
