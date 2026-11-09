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Leyenová: Rokovania o bezpečnosti EÚ podmieňuje zastavenie bojov

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Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystupuje počas spoločného tlačového brífingu s rumunským prezidentom Nicusorom Danom v paláci Cotroceni v Bukurešti v Rumunsku v pondelok 9. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Washington má od utorka sprostredkovať dvojdňové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v SAE.

Autor TASR
Bukurešť 9. novembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok uviedla, že na to, aby sa mohli uskutočniť „zmysluplné“ rokovania o širších bezpečnostných opatreniach v Európe, musí Rusko najprv zastaviť svoje boje na Ukrajine. Uviedla to v predvečer mierových rokovaní Ukrajiny a Ruska sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktoré sa uskutočnia v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Akékoľvek zmysluplné diskusie o bezpečnostnej architektúre Európy sa môžu začať až po dosiahnutí prímeria na Ukrajine a musia prebiehať na príslušnom fóre, najmä za účasti spojencov v NATO a členských štátov EÚ,“ povedala predsedníčka EK novinárom v Rumunsku v rámci návštevy čiernomorského regiónu.

Washington má od utorka sprostredkovať dvojdňové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v SAE. Na okraj rokovaní sa plánujú tiež konzultácie so zástupcami EÚ, NATO a viacerých európskych mocností.

Tím amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhol, aby súčasťou úsilia o ukončenie ruskej vojny boli aj rokovania o širšom usporiadaní bezpečnostných vzťahov v Európe.

Tento návrh vyvolal znepokojenie medzi európskymi spojencami USA, ktorí dlhodobo odmietajú snahy Kremľa o zmenu bezpečnostného usporiadania kontinentu.

Dosiahnutie komplexného a trvalého riešenia si napokon vyžiada aj priame rokovania medzi Ruskom a našimi európskymi partnermi o širších bezpečnostných otázkach, ktoré sa ich týkajú,“ napísal na sociálnych sieťach Trumpov osobitný vyslanec Jared Kushner.

Dúfame, že rokovania v Abú Zabí vytvoria podmienky na začatie takéhoto dialógu v blízkej budúcnosti v rámci širšieho multilaterálneho procesu,“ dodal americký vyslanec.
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