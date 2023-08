Leyenová: Šefčovič má ustrážiť implementáciu Európskej zelenej dohody

Brusel 22. augusta (TASR) - Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič preberá pracovnú agendu po doterajšom výkonnom podpredsedovi Európskej komisie (EK) Fransovi Timmermansovi, ktorý odchádza do domácej holandskej politiky. Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová v utorok upozornila, že pred Šefčovičom stoja veľké výzvy, najmä čo sa týka implementácie Európske zelenej dohody, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šéfka exekutívy EÚ označila Šefčoviča za jedného z najskúsenejších členov jej kabinetu a služobne najstaršiemu eurokomisárovi zaželala veľa úspechov v jeho novej úlohe.



Spresnila, že očakáva, že Šefčovič bude presadzovať ochranu klímy a Európskej zelenej dohody s ambíciami, ktoré si táto agenda vyžaduje.



"Teraz, keď legislatívny rámec Európskej zelenej dohody je do značnej miery zavedený a bolo zabezpečené bezprecedentné množstvo finančných prostriedkov na dekarbonizáciu, nastal čas posunúť Európsku zelenú dohodu na ďalšiu úroveň a zavádzať jej pravidlá do praxe," uviedla.



Podľa jej slov sa Šefčovič v novej funkcii musí prioritne zamerať na posilnenie inovácií pre budovanie európskeho bezemisného priemyslu, na modernizáciu sietí a infraštruktúry pre uľahčenie energetickej transformácie a na lepší prístup EÚ ku kritickým surovinám.



"Implementácia Európskej zelenej dohody si vyžaduje intenzívnejší dialóg s priemyslom a s kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú vlastníci lesov, poľnohospodári, ako aj občania. A napokon budeme pokračovať v snahách vytvoriť silnejšiu medzinárodnú stratégiu pre Európsku zelenú dohodu v súlade s našimi hospodárskymi a geopolitickými záujmami," vysvetlila von der Leyenová.



Európska komisia podľa nej posilní multilaterálnu diplomaciu pre lepšie presadzovanie zelenej dohody, aby bolo možné upevniť vedúcu úlohu Európy vo svete pri dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.



Šefčovič sa stal členom Európskej komisie v roku 2009, keď na niekoľko mesiacov prebral agendu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež po prvom slovenskom eurokomisárovi Jánovi Figeľovi. V rokoch 2010-14 bol podpredsedom EK pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, ďalších päť rokov (2014-19) pôsobil ako podpredseda EK zodpovedný za budovanie energetickej únie, pričom dohliadal na energetické dohody medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ.



V kabinete Ursuly von der Leyenovej získal rovnako ako podpredseda portfólio pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. V súčasnej eurokomisii má na starosti aj dohľad na implementáciu dohody o brexite a rokovania so Spojeným kráľovstvom, venuje sa vzťahom medzi Bruselom a krajinami západnej Európy, ktoré nie sú členmi Únie, a od začiatku tohto roka riadi spoločné nákupy zemného plynu pre krajiny EÚ.





