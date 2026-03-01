< sekcia Zahraničie
Leyenová: Smrť Chameneího vrátila iránskemu ľudu nádej
V priebehu nedele sa budú Iránom a udalosťami na Blízkom východe zaoberať šéfovia diplomacií členských štátov EÚ na mimoriadnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci.
Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameního vrátila iránskemu ľudu nádej. Dôležité je podľa nej zabezpečiť, aby si Iránci svoju budúcnosť teraz formovali sami. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila Chameneího zabitie za kľúčový moment v iránskych dejinách. Obe sa tak vyjadrili na sociálnej sieti X, informuje TASR.
„Tento okamih so sebou nesie vážne riziko vzniku nestability, ktorá by mohla región uvrhnúť do kolotoča násilia,“ varovala šéfka EK po telefonáte s jordánskym kráľom Abdalláhom II. „Spolupracujeme so všetkými kľúčovými aktérmi, ako aj s našimi regionálnymi partnermi, aby sme zaistili stabilitu a bezpečnosť a chránili životy civilistov,“ dodala.
„Smrť Alího Chameneího je kľúčovým momentom v iránskych dejinách,“ napísala Kallasová. „Čo bude nasledovať, je neisté. Teraz je však otvorená cesta k inému Iránu, ktorý môžu jeho obyvatelia slobodnejšie formovať,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ, ktorá sa telefonicky spojila s ministrami zahraničných vecí zo skupiny G7, Izraela, Turecka, Ománu, Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kuvajtu a Kataru.
V priebehu nedele sa budú Iránom a udalosťami na Blízkom východe zaoberať šéfovia diplomacií členských štátov EÚ na mimoriadnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Schôdzka sa uskutoční virtuálne.
Chameneího smrť iránske úrady potvrdili v nedeľu. Izraelská armáda v súvislosti s tým informovala, že počas sobotňajších útokov na Irán zasiahla v Teheráne miesto, kde sa konalo zasadnutie Rady obrany. Spolu s Chameneím prišlo o život aj ďalších asi 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu.
„Tento okamih so sebou nesie vážne riziko vzniku nestability, ktorá by mohla región uvrhnúť do kolotoča násilia,“ varovala šéfka EK po telefonáte s jordánskym kráľom Abdalláhom II. „Spolupracujeme so všetkými kľúčovými aktérmi, ako aj s našimi regionálnymi partnermi, aby sme zaistili stabilitu a bezpečnosť a chránili životy civilistov,“ dodala.
„Smrť Alího Chameneího je kľúčovým momentom v iránskych dejinách,“ napísala Kallasová. „Čo bude nasledovať, je neisté. Teraz je však otvorená cesta k inému Iránu, ktorý môžu jeho obyvatelia slobodnejšie formovať,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ, ktorá sa telefonicky spojila s ministrami zahraničných vecí zo skupiny G7, Izraela, Turecka, Ománu, Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kuvajtu a Kataru.
V priebehu nedele sa budú Iránom a udalosťami na Blízkom východe zaoberať šéfovia diplomacií členských štátov EÚ na mimoriadnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Schôdzka sa uskutoční virtuálne.
Chameneího smrť iránske úrady potvrdili v nedeľu. Izraelská armáda v súvislosti s tým informovala, že počas sobotňajších útokov na Irán zasiahla v Teheráne miesto, kde sa konalo zasadnutie Rady obrany. Spolu s Chameneím prišlo o život aj ďalších asi 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu.