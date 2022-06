Leyenová: Opätovne vybudujeme Ukrajinu, je to naša morálna povinnosť

Rím 9. júna (TASR) - Európa pomôže opätovne vybudovať Ukrajinu po jej zdevastovaní v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy, uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok v Ríme. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



"Opäť vybudujeme Ukrajinu: musíme to urobiť a urobíme to, pretože je to naša morálna povinnosť," povedala von der Leyenová na začiatku trojdňového podujatia iniciatívy EÚ Nový európsky Bauhaus (NEB) v múzeu moderného umenia MAXXI v talianskej metropole. Ako dodala, na štvrtok je plánované stretnutie so starostom zničeného okupovaného ukrajinského prístavu Mariupol a ukrajinskými architektmi.



Úsilie o rekonštrukciu musí podľa šéfky EK prebehnúť "správnym spôsobom" v duchu Nového európskeho Bauhausu. Agentúra ANSA pripomína, že ide o kreatívnu a interdisciplinárnu iniciatívu, ktorá spája Európsku zelenú dohodu s naším životným priestorom a skúsenosťami, uvádza na svojej webovej stránke Európska komisia.



Cieľom tejto iniciatívy je "spustiť vlnu kreativity a krásy po Európe, pripomínajúc všetkým zodpovednosť budovania inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti".



Von der Leyenová sa v Ríme stretne so starostom talianskej metropoly Robertom Gualtierim i talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom, pripomína ANSA. Taliansky premiér Mario Draghi je v Paríži na summite Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).