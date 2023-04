Leyenová ubezpečila Zelenského, že v Číne budú rokovať aj o Ukrajine

Brusel 5. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá v stredu odcestuje na návštevu Číny, telefonicky uistila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že situácia na Ukrajine bude dôležitou témou rokovaní s čínskymi predstaviteľmi. V noci na stredu to uviedla televízia CNN, informuje TASR.



"Európska únia chce mier, ktorý rešpektuje ukrajinskú zvrchovanosť a územnú integritu," vyhlásila Leyenová. Minulý týždeň povedala, že postoj Číny k invázii Ruska na Ukrajinu bude mať kľúčový význam pre budúcu podobu vzťahov medzi Európou a Pekingom.



Šéfka EK cestuje do Číny spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Stretnú sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Kche-čchiangom.



Podľa tlačovej agentúry Reuters by mal Si Ťin-pching rokovať s Macronom o vývoji bilaterálnych vzťahov, prehĺbení spolupráce a hlavných geopolitických otázkach.