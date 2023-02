Leyenová: Ukrajina dosiahla reálny pokrok smerom k členstvu v EÚ

Štrasburg 15. februára (TASR) - Šéfka európskej komisie Ursula von der Leyenová ocenila "hmatateľný pokrok", ktorý podľa nej dosiahla Ukrajina na ceste k otvoreniu prístupových rozhovorov s Európskou úniou. Uviedla to počas stredajšieho vystúpenia v Európskom parlamente v Štrasburgu, informuje agentúra AFP.



Európska rada udelila vlani v júni štatút kandidátskej krajiny Ukrajine aj Moldavsku so stanovením série priorít, ktoré musia riešiť v rámci prístupového procesu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom februára označil za "možné", že Ukrajina začne oficiálne prístupové rozhovory s EÚ už tento rok. Kyjev chce podľa neho vstúpiť do eurobloku v čo najskoršom možnom termíne.



Viaceré členské krajiny EÚ sú však v otázke možného zrýchleného vstupu Kyjeva skeptické a poukazujú na to, že Ukrajina musí najskôr prijať reformy zamerané proti korupcii a na očistenie politického a ekonomického života.



"Ukrajinci dosahujú hmatateľný pokrok aj napriek vojne, i napriek tomu, že musia bojovať proti agresorovi," povedala predsedníčka eurokomisie počas debaty v EP konanej pri príležitosti blížiaceho sa ročného výročia ruského vpádu na Ukrajinu. Poslanci reagovali na jej slová potleskom.



Podľa von der Leyenovej si Kyjev dobre uvedomuje, že prístupový proces do EÚ je založený na zásluhách, teda konkrétnych krokoch každej kandidátskej krajiny. Prístupový proces bežne trvá roky a často aj viac než desaťročie, pripomína AFP.



Ukrajinci však už podľa Ursuly von der Leyenovej zaviedli mnohé legislatívne reformy, čo im malo podľa niektorých názorov trvať celé roky. Tento pokrok sa im darí dosahovať preto, lebo sa snažia o vstup do EÚ "celým srdcom a dušou," domnieva sa šéfka EK.



Optimizmus v súvislosti s prístupovými ambíciami Ukrajiny počas stredajšej debaty vyjadril aj líder najväčšej politickej frakcie v EP, šéf európskych ľudovcov Manfred Webber.



Europoslanci budú podľa neho v tomto smere podporovať Ukrajincov aj napriek neochote lídrov niektorých krajín EÚ. Konkrétne pri tom spomenul nemeckého kancelára Olafa Scholza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorí podľa neho príliš nepodporovali ani to, aby bol Kyjevu udelený štatút kandidátskej krajiny.



Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o návrhu rezolúcie k ročnému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu, zatiaľ čo Európska komisia pripravuje v poradí už desiaty balík ekonomických sankcií voči Kremľu.