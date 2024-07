Leyenová v EP: Extrémisti nesmú ničiť náš spôsob života

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v tajnej voľbe rozhodne o tom, či Ursula von der Leyenová ostane predsedníčkou Európskej komisie (EK) aj v druhom funkčnom období. Potrebuje získať aspoň 361 hlasov zo 720. Poslancov sa snažila presvedčiť aj na poslednú chvíľu, keď v pléne predpoludním predstavila svoje politické priority, informuje spravodajca TASR.



V úvode prejavu vyhlásila, že Európa stojí na rázcestí a v nasledujúcom období sa bude rozhodovať aj o tom, ako bude Únia vyzerať o 50 rokov.



Podľa jej slov Únia nedokáže ovplyvniť diktátorov na celom svete, ale musí chrániť demokraciu a bezpečnosť u seba. Poukázala pritom na rastúce životné náklady, strach mladých ľudí z klimatickej zmeny, perspektívy vojny a pocit podnikateľov a poľnohospodárov, že neprosperujú. Upozornila, že existujú tendencie polarizovať spoločnosť, pričom iba silná európska spolupráca môže čeliť týmto výzvam.



"Som presvedčená, že verzia Európy po druhej svetovej vojne je tou najlepšou verziou v histórii. Nikdy sa nebudem prizerať na to, ako budeme rozoštvávaní zvnútra aj zvonku, nedovolím polarizáciu spoločnosti, neprijmem to, že demagógovia a extrémisti ničia náš spôsob života. Som tu preto, aby som viedla demokratické sily v tomto parlamente. Toto je vízia, ktorú som si stanovila," vyhlásila.



Vyjadrila nádej, že EÚ dokáže chrániť ľudí a demokraciu, že bude mať silný hlas vo svete a bude presadzovať to, na čom sa jej členovia férovo dohodnú a že bude implementovať Európsku zelenú dohodu. "Som presvedčená, že tieto priority reflektujú všetky demokratické sily v Európskom parlamente," dodala.



Europoslanci budú o von der Leyenovej hlasovať o 13.00 h, výsledky by mali byť oznámené približne o 14.45 h.