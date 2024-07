Leyenová v EP podporila rozšírenie EÚ a snahy o prímerie v Pásme Gazy

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok predpoludním podporila rozširovanie Európskej Únie a snahy o dosiahnutie mieru na Blízkom východe. Uviedla to v pléne Európskeho parlamentu (EP) krátko predtým, ako europoslanci v tajnej voľbe rozhodnú o tom, či ostane šéfkou exekutívy EÚ aj v druhom funkčnom období, informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová spresnila, že proces rozširovania sa bude diať na základe zásluh a dobrej pripravenosti kandidátskych krajín zo západného Balkánu a východnej Európy.



Rozšírenie vníma ako historickú, politickú a geostrategickú zodpovednosť, ktorá Úniu urobí silnejšou vo svete a pomôže šíriť stabilitu a prosperitu naprieč Európou.



Zdôraznila, že vojna v Pásme Gazy sa musí okamžite skončiť, najmä z dôvodu množstva civilných obetí. Únia tu musí zohrať úlohu hlavne v oblasti humanitárnej pomoci. Dodala, že eurokomisia chce vyčleniť väčší finančný balík v prospech Palestínskej samosprávy, ktorá by mala riešiť problémy Palestínčanov.



Von der Leyenová vo svojom príhovore kládla dôraz na sociálnu politiku EÚ vrátane dostupnosti bývania, pre čo je pripravená vymenovať aj eurokomisára. Ten vypracuje plán pre dostupné bývanie v EÚ a zistí možnosti verejného a súkromného financovania.



Komisia podľa nej bude pokračovať aj v politike súdržnosti. Prihovorila sa za lepšiu ochranu mladých vystavených čoraz viac prieniku sociálnych médií a za ochranu duševného zdravia obyvateľov EÚ.



Vyzvala na zastavenie násilie na ženách, lepšie skĺbenie zamestnania s rodinou a vyrovnanie nielen platov medzi mužmi a ženami, ale aj dôchodkov.



Prihovorila sa za ochranu nezávislosti médií, kvalitné mediálne vzdelávanie a potrebu chrániť EÚ pred kybernetickými útokmi a dezinformačnými kampaňami s ruským a čínskym pozadím.



"Treba zabrániť zahraničný aktérom, aby zasahovali do našich demokratických procesov a podkopávali ich. Treba silné opatrenia na európskej úrovni. Komisia preto navrhne európsky štít demokracie," vysvetlila šéfka EK.



V závere upozornila, že snaha ochraňovať princíp právneho štátu bude ústrednou témou eurokomisie, čo znamená aj rešpektovanie zásad právneho štátu pri čerpaní zdrojov z európskeho rozpočtu.