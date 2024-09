Leyenová: V eurokomisii sa podarilo zlepšiť zastúpenie žien

Brusel/Štrasburg 17. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po oznámení zloženia novej exekutívy EÚ, novinárom pripomenula, že sa jej v nej podarilo zlepšiť zastúpenie žien. V navrhnutej eurokomisii bude 11 žien, informuje spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie pre médiá uviedla, že pôvodne vlády členských krajín EÚ navrhovali len 22 percent kandidátok do 27-členného kolégia. To sa jej nepáčilo a začala presadzovať viac žien vo svojom tíme.



"Pracovala som teda s členskými štátmi a podarilo sa nám zlepšiť rovnováhu na 40 percent žien a 60 percent mužov," povedala Von der Leyenová.



Na úvod prezentácie svojho nového tímu zdôraznila, že každý eurokomisár prinesie svoje skúsenosti a pohľady na Európu. "Spolu budeme jeden tím, pracujúci na dosiahnutí jedného spoločného cieľa. Aby bola Európa silnejšia," vysvetlila. Dodala, že sa podarilo vytvoriť tím kompetentných a motivovaných žien a mužov pripravených spolupracovať, aby Únia bola silnejšia, bezpečnejšia a konkurencieschopnejšia.



Von der Leyenová dosadila ženy do mnohých najvyšších portfólií s významnou pracovnou agendou. To možno vnímať aj ako jej reakciu na to, že mnohé členské štáty EÚ odmietali splniť jej požiadavku o rodovo vyváženej exekutíve a navrhovať okrem mužov aj ženy.



Z päťčlenného tímu výkonných podpredsedov EK tri budú ženy - Teresa Riberová (Španielsko), Henna Virkkunenová (Fínsko) a Roxana Minzatuová (Rumunsko), pričom pre Fínsko a Rumunsko ide o prvú podpredsednícku pozíciu. Španielsko má v top pozícii šéfa diplomacie Josepa Borrella, ktorého nahradí estónska expremiérka Kaja Kallasová.



Von der Leyenová zaradila šesť žien medzi osem najvyšších pozícií vo svojom tíme. Ďalšimi dvoma výkonnými podpredsedami sú Stéphan Séjourné (Francúzsko) a Raffaele Fitto (Taliansko). Španielska



Nová Európska komisia by mala podľa pôvodných plánov začať pracovať od 1. novembra. Záleží to na plynulosti procesu vypočúvaní a schvaľovania eurokomisárov vo výboroch Európskeho parlamentu (EP). V prípade komplikácií k nástupu EK dôjde až 1. dcembra alebo v januári 2025.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová v utorok oznámila, že išlo o prvú diskusiu medzi europarlamentom a Von der Leyenovou o štruktúre a portfóliách eurokomisie. Podľa jej slov EP to pripravilo cestu k čo najefektívnejšiemu preverovaniu kandidátov na eurokomisárov a dodala, že pôjde o prísny preverovací proces.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)