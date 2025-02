Leyenová v Kyjeve uviedla, že cieľom Putina je kapitulácia Ukrajiny

Kyjev 24. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok počas návštevy Kyjeva vyhlásila, že ruský prezident Vladimir Putin chce "kapituláciu Ukrajiny". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



"Vojna na Ukrajine zostáva ústrednou a najzávažnejšou krízou pre budúcnosť Európy. Putin sa usiluje viac ako kedykoľvek vyhrať túto vojnu na zemi. Jeho cieľom zostáva kapitulácia Ukrajiny," uviedla Leyenová na mimoriadnom stretnutí lídrov z Európy a Kanady pri príležitosti tretieho výročia vojny ruskej invázie na Ukrajinu.



Predsedníčka EK varovala, že v hre nie je len osud Ukrajiny, ale osud Európy. Preto je naďalej prioritou posilniť ukrajinský odpor. Potrebné je tiež zrýchliť dodávky zbraní a munície. "A to bude v nasledujúcich týždňoch ústredným bodom našej práce," vyhlásila.



Leyenová tvrdí, že slobodná a suverénna Ukrajina nie je len záujmom Európy, ale aj celého sveta. "Pretože autokrati na celom svete pozorne sledujú, či existuje beztrestnosť, ak napadnete svojho suseda a porušíte medzinárodné hranice. Alebo či existuje skutočný odstrašujúci účinok," uviedla.



Investícia do suverenity Ukrajiny je podľa Leyenovej investíciou do prevencie budúcich vojen.



Leyenová oznámila, že EÚ v marci poskytne Ukrajine finančnú pomoc 3,5 miliardy eur. Avizovala tiež, že predstaví komplexný plán, ako zvýšiť európsku zbrojársku výrobu a obranné kapacity a prospech z toho bude mať tiež Ukrajina. EÚ tiež urýchli investície do obnoviteľných zdrojov energie na Ukrajine. "Všetky tieto snahy povedú k väčšej energetickej bezpečnosti pre Ukrajinu aj Európsku úniu," vyhlásila Leyenová.



Do Kyjeva v pondelok ráno pricestovalo približne 12 lídrov z Európy a Kanady. Okrem delegácie vrcholových predstaviteľov EÚ sú medzi nimi aj prezidenti a predsedovia vlád severoeurópskych krajín a Španielska.



Pred začiatkom stretnutia sa v ukrajinskom hlavnom meste rozozvučali sirény leteckého poplachu. Diplomatické zdroje uviedli, že eurokomisári, ktorí sa v tom čase nachádzali v parlamente, strávili približne 20 minút v protileteckom kryte. Ukázalo sa, že ruské stíhačky pravdepodobne len vykonali manéver s úmyslom narušiť podujatie a bol vydaný súhlas na opustenie krytu. Stíhačky vzlietli z Bieloruska a smerovali na Ukrajinu, uviedol diplomatický zdroj pre novinára zastupujúceho projekt European Newsroom (ENR/Európske pracovisko pre novinárov).



Ministri zahraničných vecí krajín EÚ medzičasom na zasadnutí v Bruseli schválili 16. balík sankcií proti Rusku, ktorý okrem rozširuje jeho tieňovú flotilu ropných tankerov a zakazuje dovoz hliníka.