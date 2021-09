Leyenová v správe o stave Únie ocenila výsledky boja proti pandémii

Brusel/Štrasburg 15. septembra (TASR) - Európa potrebuje dušu, ideály a politickú vôľu. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v rámci svojej druhej správy o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu a naznačila, ktorým smerom by Únia mala ísť.



Šéfka eurokomisie využila príležitosť zhodnotiť uplynulý rok, ktorý bol poznačený koronakrízou, očkovacími kampaňami a spustením európskeho plánu obnovy a počas ktorého sa zrodila Európska zelená dohoda, ako aj projekt európskej digitálnej dekády.



Leyenová upozornila, že EÚ za uplynulý rok kvôli pandémii zažila najhoršiu zdravotnícku a ekonomickú krízu a našla na ňu spoločnú odpoveď v podobe programu EÚ budúcej generácie (NGEU), ktorý znamená investovať do krátkodobej obnovy a dlhodobej prosperity Únie. A ako odpoveď na najväčšiu ekologickú krízu EÚ ponúkla Európsku zelenú dohodu.



Šéfka EK priznala, že pred Úniou stoja veľké výzvy v rozdrobenom a rýchlo meniacom sa svete, nájsť na ne riešenie bude podľa jej slov "skúškou charakteru" a vyjadrila nádej, že Európa v tejto skúške obstojí. Dodala, že lídrom Európskej rady a Európskeho parlamentu v stredu zaslala list s prioritami EK na budúci rok.



Podľa jej slov EÚ dokázala spoločnými silami zareagovať na pandémiu, podarilo sa zaistiť dostatočný počet vakcín (1,8 miliardy dávok) aj pre prípad tretej dávky očkovania a spoločne sa dohodnúť na covidpasoch, ktoré sa stali realitou v čase, keď sa inde na svete o tomto type dokumentov len hovorilo.



Ocenila, že v EÚ je zaočkovaných vyše 70 percent dospelej populácie, hoci s rozdielmi medzi krajinami, čo treba prekonať, a tiež skutočnosť, že Únia pomáha s očkovaním aj iným krajinám a ako jediný región sveta sa o svoje vakcíny delí s tými chudobnými, keď darovala už vyše 100 miliónov očkovacích látok proti COVID-19.



Dodala, že rozvojové krajiny majú iba jednopercentnú zaočkovanosť, čo je nespravodlivé, aj preto EÚ investuje miliardu eur do posilnenia výrobných kapacít mRNA vakcín v Afrike. "Toto nie je maratón, ale my sme pomáhali a prejavili solidaritu. Sľúbili sme dodať 200 miliónov vakcín a Európska komisia chce dodať ďalších 200 miliónov dávok do polovice roku 2022," opísala situáciu.



V najbližšej dobe sa podľa nej treba vyvarovať, aby nedošlo k "pandémii nezaočkovaných" aj v Európe, a preto je prioritou posilniť odolnosť pred ďalšími pandémiami. Vznikol projekt HERA zameraný na pripravenosť a rekcie na nové zdravotné situácie, pričom EK podporuje budovanie zdravotníckej únie a do tejto oblasti do roku 2027 investuje 50 miliárd eur. "Aby žiaden lokálny vírus nespôsobil svetovú pandémiu," vysvetlila Von der Leyenová.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)