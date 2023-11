Leyenová vyzvala Bosnu, aby napriek rozdielom postupovala ako celok

Sarajevo 1. novembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu v Sarajeve apelovala na Bosnu a Hercegovinu, aby napriek vnútroštátnym rozdielnym etnickým skupinám konala a hovorila "ako jeden celok". TASR píše podľa správy agentúry AP.



Leyenová v uplynulých dňoch navštívila krajiny západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii.



"Mojím hlavným posolstvom je opätovné zdôraznenie toho, že budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v (Európskej) únii," uviedla šéfka EK.



Zároveň vyzdvihla pokrok, ktorý krajiny dosiahla od vlaňajšieho decembra po získaní kandidátskeho statusu. "Práca, ktorú ste vykonali počas prvého roka... ukazuje, že (vaša) krajina môže dosiahnuť výsledky," skonštatovala Leyenová.



Bosnu a Hercegovinu vyzvala, aby dosiahla "rozhodný pokrok" v demokratických reformách, keďže sa usiluje o formálne začatie prístupových rokovaní s EÚ.



Európska únia sa počas vojny na Ukrajine snaží posunúť integračný proces a podnietiť krajiny západného Balkánu, aby posilnili reformy.



Leyenová v pondelok v Skopje povedala, že EÚ má v úmysle poskytnúť regiónu šesť miliárd eur na uskutočnenie reforiem potrebných na vstup do spoločenstva.



Šestica krajín - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Kosovo - sa nachádza v rôznych fázach na ceste k vstupu do EÚ. BaH zaostáva pre korupciu a etnické i politické rozpory.



Predstavitelia bosnianskych Srbov verejne obhajujú odtrhnutie od zvyšku krajiny, v dôsledku čoho na nich Spojené štáty i Británia uvalili sankcie. Bosnianskosrbské orgány čelili kritike aj za to, že prijímajú zákony obmedzujúce slobodu prejavu aj občiansku spoločnosť.



"Nemôžeme akceptovať ústup od našich spoločných hodnôt alebo rozdelenie v ktorejkoľvek časti Bosny. Všetci vieme, že na dosiahnutie toho, aby sme sa pohli vpred, potrebujeme, aby Bosna a Hercegovina hovorila a postupovala jednotne a ako jeden celok," povedala Leyenová.



Na záver dodala, že "budúcnosť Bosny a Hercegoviny je v Európskej únii ako jednotnej, zjednotenej a suverénnej krajiny".