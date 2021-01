Leyenová vyzvala na dohodu o ochrane biodiverzity a reguláciu gigantov

Davos 26. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v utorok Svetové ekonomické fórum na globálnu dohodu o ochrane biodiverzity v rovnakom rozsahu a s rovnakými ambíciami, ako je parížska klimatická dohoda, uviedla agentúra AFP.



Von der Leyenová na online Svetovom ekonomickom fóre uviedla, že bude za takúto dohodu lobovať na summite OSN o biodiverzite COP-15 v čínskom Kchun-mingu, predbežne naplánovanom na začiatok októbra.



"Bude to musieť byť ako COP21 pre klímu, pretože potrebujeme dohodu o biodiverzite v štýle parížskej dohody," povedala.



Von der Leyenová zároveň vyzvala Joea Bidena, aby spoločne s Bruselom spolupracoval na regulácii technologických gigantov.



"Spoločne by sme mohli vytvoriť knihu pravidiel digitálnej ekonomiky, ktorá by platila na celom svete: od ochrany údajov a súkromia až po bezpečnosť kritickej infraštruktúry," uviedla v online prejave pred Svetovým ekonomickým fórom.