Leyenová vyzvala na prešetrenie nezrovnalostí pri voľbách v Gruzínsku

Brusel 28. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok vyzvala na nezávislé vyšetrenie "nezrovnalostí", ktoré sprevádzali víkendové parlamentné voľby v Gruzínsku. Predsedníčka EK trvá na tom, že Gruzínci "majú právo vedieť, čo sa stalo." Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ľudia v Gruzínsku sa už mnoho rokov usilujú a bojujú za demokraciu. Majú právo vedieť, čo sa tento víkend stalo. A majú právo na to, aby sa volebné nezrovnalosti vyšetrili rýchlo, transparentne a nezávisle," povedala Ursula von der Leyenová počas prejavu na belgickej univerzite College of Europe v meste Bruggy.



Na prešetrenie nezrovnalostí okolo hlasovania vyzval v nedeľu gruzínske úrady aj predseda Európskej rady Charles Michel. Nezrovnalosti, na ktoré poukázala predbežná správa medzinárodných pozorovateľov, je podľa jeho slov potrebné "riešiť a objasniť".



Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili znepokojenie z prípadov zastrašovania voličov, fyzických útokov voči nim, kupovania hlasov či prípadov viacnásobného hlasovania, oznámila v nedeľu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pozorovatelia vyzvali na prešetrenie takýchto incidentov a zároveň naliehali na ďalšie demokratické reformy v krajine.



Podľa oficiálnych výsledkov vo voľbách zvíťazila strana Gruzínsky sen so ziskom 54 percent hlasov. Opozícia na čele s prozápadne orientovanou prezidentkou Salome Zurabišviliovou výsledky volieb spochybňuje a taktiež upozorňuje na nezrovnalosti a viaceré incidenty počas volebného dňa.



Prezidentka už skôr obvinila Moskvu, že stojí za volebnými podvodmi v Gruzínsku. Podľa nej sú súčasťou "ruskej špeciálnej operácie" a vyzvala občanov, aby vyšli do ulíc. Kremeľ jej obvinenia odmieta a zo zasahovania do volieb obviňuje Západ. Niektoré opozičné strany vyzvali na opakovanie volieb a uviedli, že ich zvolení poslanci si neprevezmú mandáty.