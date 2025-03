Leyenová vyzvala na sprísnenie deportácií a vstupu na územie EÚ

Brusel 9. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu na tlačovej konferencii oznámila, že chce sprísniť azylovú politiku EÚ a zaviesť zákaz vstupu pre migrantov, ktorí boli v minulosti deportovaní z územia Európskej únie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Leyenová pred novinármi uviedla, že EK v utorok plánuje predstaviť legislatívny návrh, podľa ktorého majú byť utečenci nelegálne pobývajúci na území Európskej únie deportovaní.



Šéfka EK tento krok nazvala "kľúčovým prvkom azylovej politiky EÚ". Nový návrh podľa nej prinesie jednoduchšie a jasnejšie pravidlá, ktoré napríklad uľahčia vyhostenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí v EÚ nemajú povolenie na pobyt.



V súčasnosti už ukladá dočasné zákazy vstupu deportovaným utečencom Nemecko. V prípade odsúdených zločincov zákon dokonca stanovuje, že by mali mať zákaz vstupu do krajiny najmenej na 10 rokov.



Komisia tvrdí, že jej návrh pôjde ešte viac do hĺbky ako ten nemecký, pretože by sa mal vzťahovať na výrazne väčšie množstvo prípadov a bude môcť platiť dlhšie.



Leyenová uviedla, že EÚ v prípade bezpečnostného rizika zaujme tvrdší postoj. Sľúbila pritom, že vždy bude dodržiavať medzinárodné právo a rešpektovať základné ľudské práva.