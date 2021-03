Leyenová:Máme dohodu s Pfizer/BioNTech na ďalšie milióny dávok vakcíny

Brusel 10. marca (TASR) - Európska únia dostane počas najbližších dvoch týždňov ďalšie štyri milióny dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré majú pomôcť "ohniskám" v rámci EÚ a uľahčiť voľný pohyb na hraniciach členských krajín. Oznámila to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka eurokomisie v oficiálnej správe pre médiá spresnila, že tieto dávky tvoria prídavok k vakcínam, na ktorých dodávke sa už EÚ s výrobcom dohodla. Sú určené najmä pre pohraničné oblasti v rámci Únie, ktoré sú zasiahnuté novými mutáciami vírusu, aby "pomohli zabezpečiť alebo obnoviť voľný pohyb tovaru a osôb".



"Pomôže to členským štátom v ich úsilí udržať pod kontrolou šírenie nových variantov vírusu. Vďaka ich cielenému použitiu tam, kde sú najviac potrebné, najmä v pohraničných regiónoch, tieto dávky pomôžu zabezpečiť alebo obnoviť voľný pohyb tovaru a osôb. Sú kľúčové pre fungovanie zdravotných systémov a jednotný trh," vysvetlila von der Leyenová.



Komisia spresnila, že je znepokojená vývojom situácie v niekoľkých ohniskách nákazy COVID-19 v krajinách EÚ, čo spôsobuje najmä rozšírenie nových a nákazlivejších mutácií vírusu. Ide o regióny ako Tirolsko v Rakúsku, oblasť mesta Nice a departement Moselle vo Francúzsku, Bolzano v Taliansku a niektoré časti Bavorska a Saska v Nemecku. V posledných týždňoch tam došlo k prudkému nárastu počtu infekcií a hospitalizácií, čo členské štáty prinútilo prijať sprísnené opatrenia a v určitých prípadoch aj hraničné kontroly na vnútroschengenských hraniciach.



Exekutíva EÚ v tejto súvislosti zdôraznila, že vakcína od Pfizer/BioNTech sa ukázala ako vysoko účinná proti všetkým v súčasnosti známym variantom vírusu COVID-19.



Nová štvormiliónová dodávka vakcín bude k dispozícii pre členské štáty Únie rovnako na základe populačného kľúča. Všetky nové dávky dohodnuté nad rámec doterajšieho harmonogramu dodávok budú dodané do konca marca.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)