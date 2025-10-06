< sekcia Zahraničie
Leyenová:Protivníci nie sú len pripravení využiť rozkoly,podnecujú ich
Svet je podľa nej v najnestabilnejšom a najnebezpečnejšom stave za posledné desaťročia.
Autor TASR
Štrasburg 6. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok na začiatok plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, na ktorom poslanci diskutujú aj o návrhoch na vyslovenie nedôvery Komisii, upozornila zákonodarcov, že ich protivníci budú využívať rozdelenie Európy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu Politico.
„Pravda je taká, že naši protivníci nie sú len pripravení využiť akékoľvek rozdelenia – oni tieto rozdelenia aktívne podnecujú už od začiatku,“ vyhlásila.
Svet je podľa nej v najnestabilnejšom a najnebezpečnejšom stave za posledné desaťročia a Európa je v pohotovosti. Spomenula narušenia vzdušného priestoru európskych krajín či útoky na Ukrajinu a ekonomické zasahovanie. „Európa je ohrozená z východu, je vystavená výzvam zvnútra a pre globálny juh je to, čo urobíme ďalej, pod drobnohľadom... existujúci medzinárodný poriadok je ohrozený a rozpadá sa rýchlejšie, než sa očakávalo,“ vyhlásila.
Následne vyzvala na jednotu v Európe a prisľúbila, že bude úzko spolupracovať s europarlamentom a členskými štátmi EÚ. Tvrdí, že je potrebné zamerať sa na to, čo je dôležité pre Európanov, a to je podľa jej slov prinášať Európanom výsledky.
Europoslanci v pondelok diskutujú o dvoch návrhoch na vyslovenie nedôvery predsedníčke EK, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE). Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
Na úvod rozpravy obvinil pravicový francúzsky europoslanec Jordan Bardella Komisiu von der Leyenovej z toho, že vedie EÚ „hlavou proti múru“. Ako dôvody uviedol obchodnú dohodu so zoskupením MERCOSUR, nadmernú reguláciu a škrty v poľnohospodárskych dotáciách. „Hlasovanie za tento návrh na vyslovenie nedôvery nezničí Európu, zachráni ju,“ vyhlásil.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Manon Aubryová von der Leyenovej povedala, že by mala odísť. Konfrontovala ju so situáciou v Pásme Gazy, kde je podľa nej genocída. „Ako môžete sledovať, ako je celý národ vyvražďovaný, detí hladujú?“ opýtala sa počas rozpravy. Uviedla tiež, že von der Leyenová „kapitulovala“ pred americkým prezidentom Donaldom Trumpom a vzdala všetky ekonomické záujmy Európy.
„Pravda je taká, že naši protivníci nie sú len pripravení využiť akékoľvek rozdelenia – oni tieto rozdelenia aktívne podnecujú už od začiatku,“ vyhlásila.
Svet je podľa nej v najnestabilnejšom a najnebezpečnejšom stave za posledné desaťročia a Európa je v pohotovosti. Spomenula narušenia vzdušného priestoru európskych krajín či útoky na Ukrajinu a ekonomické zasahovanie. „Európa je ohrozená z východu, je vystavená výzvam zvnútra a pre globálny juh je to, čo urobíme ďalej, pod drobnohľadom... existujúci medzinárodný poriadok je ohrozený a rozpadá sa rýchlejšie, než sa očakávalo,“ vyhlásila.
Následne vyzvala na jednotu v Európe a prisľúbila, že bude úzko spolupracovať s europarlamentom a členskými štátmi EÚ. Tvrdí, že je potrebné zamerať sa na to, čo je dôležité pre Európanov, a to je podľa jej slov prinášať Európanom výsledky.
Europoslanci v pondelok diskutujú o dvoch návrhoch na vyslovenie nedôvery predsedníčke EK, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE). Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
Na úvod rozpravy obvinil pravicový francúzsky europoslanec Jordan Bardella Komisiu von der Leyenovej z toho, že vedie EÚ „hlavou proti múru“. Ako dôvody uviedol obchodnú dohodu so zoskupením MERCOSUR, nadmernú reguláciu a škrty v poľnohospodárskych dotáciách. „Hlasovanie za tento návrh na vyslovenie nedôvery nezničí Európu, zachráni ju,“ vyhlásil.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Manon Aubryová von der Leyenovej povedala, že by mala odísť. Konfrontovala ju so situáciou v Pásme Gazy, kde je podľa nej genocída. „Ako môžete sledovať, ako je celý národ vyvražďovaný, detí hladujú?“ opýtala sa počas rozpravy. Uviedla tiež, že von der Leyenová „kapitulovala“ pred americkým prezidentom Donaldom Trumpom a vzdala všetky ekonomické záujmy Európy.