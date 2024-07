Von der Leyenovej gratulovalo k znovuzvoleniu množstvo politikov

Praha 18. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok zablahoželal predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej k zvoleniu na druhé funkčné obdobie. Ku gratuláciám sa pridali aj lídri ďalších členských krajín EÚ vrátane Španielska, Poľska, Holandska a Grécka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a britskej spravodajskej stanice The Guardian.



"Ursula von der Leyenová, gratulujem k znovuzvoleniu – ide o jasný dôkaz našej schopnosti konať v Európskej únii, najmä v ťažkých časoch. Európania od nás očakávajú, že Európu posunieme vpred. Urobme to!" napísal Scholz v príspevku na sociálnej sieti.



"Časy sú náročné, no s Vašou odvahou a odhodlaním určite odvediete skvelú prácu. Odvedieme ju spoločne," odkázal poľský premiér Donald Tusk, bývalý predseda Európskej rady.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v gratulácii uviedol, že s predsedníčkou EK bude naďalej spolupracovať "na rozvoji prosperujúcejšej, udržateľnejšej a sociálne spravodlivejšej Európskej únie".



Holandský premiér Dick Schoof predsedníčke EK odkázal, že sa teší na spoluprácu, ktorej cieľom bude "získať väčšiu kontrolu nad migráciou, posilniť hospodárstvo a bezpečnosť a zlepšiť vyhliadky poľnohospodárstva".



Von der Leyenovej skúsenosti a vodcovské schopnosti sú v týchto náročných časoch neoceniteľné, napísal na sociálnej sieti grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. "Budeme naďalej spolupracovať a budovať silnejšiu, konkurencieschopnejšiu a strategicky autonómnu Európu," dodal.



Staronovej šéfke EK zagratuloval aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. "Som hrdý na skvelú tímovú prácu Európskej ľudovej strany, ktorá podporila Vaše potvrdenie na čele Európskej komisie," uviedol. Dodal, že von der Leyenová bude "vždy môcť počítať" s podporou jeho strany Forza Italia (FI) "pri budovaní konkurencieschopnejšej a bezpečnejšej Európy, ktorá podporuje mier", informovala agentúra ANSA.



Europoslanci z Meloniovej strany FdI hlasovali proti von der Leyenovej



Europoslanci zo strany Bratia Talianska (FdI) talianskej premiérky Giorgie Meloniovej vo štvrtok hlasovali proti zotrvaniu Ursuly von der Leyenovej vo funkcii predsedníčky Európskej komisie (EK) aj na druhé funkčné obdobie. Uviedol to vo štvrtok taliansky europoslanec z FdI Nicola Procaccini, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Hlasovať za Ursulu von der Leyenovú by znamenalo ísť proti niektorým našim zásadám," povedal Procaccini, podpredseda frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Meloniovej strana FdI má v Európskom parlamente 24 poslancov.



Európsky parlament (EP) vo štvrtok v tajnom hlasovaní potvrdil, že Ursula von der Leyenová zostane predsedníčkou Európskej komisie (EK) aj v druhom funkčnom období. Zo 707 hlasujúcich europoslancov získala 401 hlasov, 284 bolo proti a 15 poslancov sa zdržalo hlasovania.



Meloniová v júni kritizovala plány na rozdelenie najvyšších postov v riadiacich inštitúciách Európskej únie, pretože podľa nej ignorujú želanie voličov vyjadrené vo voľbách do Európskeho parlamentu.



Leyenovej gratulovali aj českí politici, Fiala vyzdvihol priority



Ursule von der Leyenovej na sociálnej sieti X blahoželajú k znovuzvoleniu za predsedníčku Európskej komisie aj predstavitelia ČR. Premiér Petr Fiala vyzdvihol ich spoločné priority v rámci EÚ, ktorými sú konkurencieschopnosť a bezpečnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Gratulujem Ursule von der Leyenovej k znovuzvoleniu za predsedníčku Európskej komisie. Zhodujeme sa v silnom dôraze na konkurencieschopnosť EÚ, čo znamená podporu investícií a odstraňovanie byrokracie. Dôležitý je pre nás oboch aj dôraz na bezpečnosť, a to ako smerom k Rusku, tak k zastaveniu migračnej krízy," napísal Fiala.



Český prezident Petr Pavel okrem blahoželania uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu. "Naším spoločným cieľom teraz musí byť silná, bezpečná a prosperujúca Európa, ktorá zostane miestom stability a jednoty," komentoval znovuzvulenie von der Leyenovej Pavel.



Nemeckej političke zablahoželal aj predseda českého Senátu Miloš Vystrčil. "Komisia pod jej vedením čelila niekoľkým neočakávaným krízam a Ursula von der Leyenová preukázala rozhodnosť aj schopnosť zachovať si chladnú hlavu," uviedol Vystrčil a dodal, že v čoraz komplikovanejšom svete sú podľa neho takíto lídri potrební.



Európsky parlament (EP) vo štvrtok v tajnej voľbe rozhodol o tom, že Ursula von der Leyenová zostane predsedníčkou Európskej komisie (EK) aj v druhom funkčnom období. Zo 707 hlasujúcich europoslancov získala 401 hlasov, 284 bolo proti a 16 poslancov sa zdržalo hlasovania.



Z 21 českých europoslancov ju podľa českých médií podporila pravdepodobne menšina. Určite jej hlas podľa svojich vyjadrení nedali poslanci za Stačilo! a SPD, proti sa po jej štvrtkovom prejave vyjadrili aj europoslanci za hnutie ANO. Naopak, podporu jej pred hlasovaním vyjadrila pätica poslancov z TOP 09, KDU-ČSL a STAN, ktorí sú s ňou vo frakcii. Nie je jasné, ako sa rozhodli poslanci z ODS.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)