Lezec Alain Robert zdolal na protest voči penzijnej reforme mrakodrap

Paríž 14. januára (TASR) - Francúzsky builderingový lezec Alain Robert, prezývaný Spiderman - Pavúčí muž, vyliezol v pondelok na 48-poschodový mrakodrap Tour Total ležiaci v obchodnej štvrti La Défense na predmestí Paríža. Týmto gestom chcel vyjadriť podporu zamestnancom štrajkujúcim proti plánovanej dôchodkovej reforme francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informovala agentúra Reuters.



"Snažím sa využiť svoju slávu na niečo, čo považujem za zmysluplné," povedal 57-ročný Robert po výstupe agentúre Reuters a dodal, že on sám je návrhmi dôchodkovej reformy "hlboko znepokojený".



Štrajky a pouličné protesty proti navrhovanej dôchodkovej reforme vlády vo Francúzsku už prebiehajú viac ako mesiac.



Macronova vláda v sobotu v snahe prelomiť odpor odborov ohlásila, že je ochotná stiahnuť svoj návrh, aby sa zákonný vek odchodu do dôchodku zvýšil z terajších 62 na 64 rokov.



Robert vyliezol už na viac než 150 budov po celom svete, vďaka čomu je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Na svojom konte má najvyššie mrakodrapy i rozličné ikonické budovy.



Tento Francúz tradične lezie bez istenia, pričom na sebe má len horolezeckú obuv a vrecko s kriedovým prachom, ktorý si sype na ruky, aby sa mu nepotili. Často pritom lezie bez povolenia a v minulosti ho niekoľkokrát aj zatkli.



V svojej "zbierke" má už také architektonické skvosty ako Empire State Building v New Yorku, Petronas Towers v Kuala Lumpure, Sears Tower v Chicagu, Taipei 101 v Tchaj-peji, ale aj budova Slovenského rozhlasu v Bratislave. Na najvyššiu budovu sveta - Burdž Chalífa v Dubaji - však vyliezol pomocou prísaviek, keďže táto stavba nemá nijaké oporné body.



Na parížsky mrakodrap Tour Total vyliezol v pondelok už po deviaty raz.