Lezec Robert zdolal výškovú budovu prvýkrát spolu so synom

Barcelona 3. októbra (TASR) - Francúzsky extrémny lezec Alain Robert počas uplynulého víkendu zdolal bez istenia jednu z najvyšších budov katalánskej metropoly Barcelona. "Pavúčí muž" liezol po prvý raz spolu so svojím synom.



"Tentokrát je to iné. Môj syn nie je horolezec, takže sa cítim akosi zodpovedný. Je to však veľký chlapec, Julien má 34 rokov. Je to jeho vlastné rozhodnutie, ale aj tak som len jeho otec," uviedol pre tlačovú agentúru Reuters 60-ročný Robert počas prípravy na zlezenie 144-metrovej Torre Glories.



Alain a Julien vyliezli na kónickú administratívnu budovu so skleným povrchom za menej než hodinu. Na vrchole ich čakala polícia, ktorá ich však nezatkla, ale iba výťahom vyprevadila dolu. Výkon dvojice sledovali z ulíc náhodní okoloidúci.



Julien, ktorý strávil osem rokov v armáde a je vášnivým športovcom, sa na svoj prvý výstup pripravoval sledovaním videí z predchádzajúcich výstupov svojho otca.



"Som veľmi nervózny, ako ešte nikdy v živote. Našťastie tu mám svojho otca, ktorý mi bude radiť a viesť ma," povedal Julien pre Reuters pred výstupom.



Alain Robert začal liezť v roku 1975 a trénoval na skalách v blízkosti svojho rodného mesta Valence v južnom Francúzsku. O dva roky neskôr začal liezť samostatne; odvtedy vyliezol na viac ako 150 výškových objektov po celom svete.



Zvyčajne lezie bez príslušného povolenia, a iba s holými rukami, lezeckými topánkami a práškovým magnéziom. V apríli 2007 zdolal aj budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, pričom mu to trvalo menej ako 20 minút.