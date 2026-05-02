LFI dáva podnet na vládu, ktorá podporila otvorenie pekární 1. mája
Francúzsky zákon stanovuje, že 1. máj je štátny sviatok a deň pracovného pokoja.
Autor TASR
Paríž 2. mája (TASR) – Krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) žiada, aby sa Súdny dvor republiky (CJR) zaoberal postupom francúzskej vlády v súvislosti s otvorením obchodov v deň 1. mája. Podľa LFI by sa francúzsky premiér Sébastien Lecornu mal pred CJR zodpovedať za pokus „o marenie výkonu zákona.“
Ako informovala agentúra AFP, dôvodom pre podnet na CJR bol Lecornuov výrok adresovaný pekárovi, ktorý dostal od inšpektorátu práce pokutu za otvorenie prevádzky počas Sviatku práce.
Lecornu tohto podnikateľa uistil, že ak splnil zákonné podmienky: zamestnanci prišli do práce z vlastnej vôle a dostanú dvojnásobok dennej mzdy, nájde sa „riešenie v rámci zákona.“ Podľa televízie BFM premiér pekára „uistil, že sa nemusí báť žiadnych sankcií a že súdne konanie bude riešiť on“.
LFI tento Lecornuov výrok vníma ako „pokus zmariť výkon zákona“. Poslanci LFI preto podali podnet generálnemu prokurátorovi kasačného súdu, ktorý plní funkciu prokurátora CJR - jediného súdu vo Francúzsku oprávneného súdiť členov vlády za činy spáchané pri výkone funkcie.
Opoziční poslanci sa opierajú o ustanovenie trestného zákona, podľa ktorého verejne činnej osobe hrozí za kroky smerujúce k zmareniu výkonu zákona trest až päť rokov väzenia a pokuta 75.000 eur.
Francúzsky zákon stanovuje, že 1. máj je štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Základné služby, ako nemocnice či hotely, môžu zostať otvorené, musia však zamestnancom vyplatiť dvojnásobnú mzdu. Nejasnosti panujú pri tom, či v tento deň môžu a majú pracovať zamestnanci pekární.
Vláda tento týždeň vyzvala pekárov, aby 1. mája pracovali, pričom ich označila za „nevyhnutných pre kontinuitu spoločenského života“. Zároveň uviedla, že otvorené môžu byť aj kvetinárstva, aby mohli ponúkať konvalinky, ktoré sú vo Francúzsku tradične spájané s 1. májom.
Premiér Lecornu začiatkom tohto týždňa predložil návrh zákona, ktorý by pekárne a kvetinárstva výslovne oslobodil od povinného zatvorenia počas 1. mája. Súčasná legislatíva sa však bude dať meniť najskôr od roku 2027.
Hlavné odborové zväzy vo Francúzsku upozorňujú, že zamestnanci v praxi nemajú skutočnú slobodu odmietnuť prácu počas sviatku, ak si chcú udržať zamestnanie. Obávajú sa preto, že výnimky sa postupne stanú pravidlom a práca počas 1. mája sa rozšíri na väčšinu odvetví.
Prv máj je vo Francúzsku dňom, keď odbory organizujú pochody a protesty. Polícia uviedla, že do ulíc francúzskych miest v piatok vyšlo asi 158.000 ľudí. Ministerstvo vnútra dodalo, že za výtržnosti bolo zadržaných 15 osôb. Podľa hlavného odborového zväzu CGT sa na prvomájových mítingoch zúčastnilo 300.000 ľudí.
