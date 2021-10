Liam Gallagher na jún 2022 oznámil vystúpenie v Knebworthe

Manchester 2. októbra (TASR) - Britský rockový spevák Liam Gallagher oznámil, že na budúci rok v júni odohrá masívny koncert pod holým nebom v anglickej lokalite Knebworth, známej ako dejisko viacerých veľkých hudobných predstavení.



"Som nadšený, že môžem oznámiť, že 4. júna 2022 budem hrať v Knebworthe. Bude to biblické," napísal v piatok 49-ročný spevák na Twitteri. Gallagher sa tak vráti na miesto, kde v roku 1996 odohral ako frontman svojej bývalej skupiny Oasis dva prelomové koncerty, pripomína stanica Sky News.



Avizované predstavenie v grófstve Hertfordshire bude najväčším koncertom v Gallagherovej sólovej kariére a uskutoční sa krátko po vydaní jeho tretieho sólového štúdiového albumu s názvom C'mon You Know, ktorý vyjde koncom mája.



Na podujatí vystúpia tiež skupiny Kasabian, Goat Girl, Fat White Family, ako aj Michael Kiwanuka. Vstupenky sa začnú predávať 8. októbra prostredníctvom siete Live Nation.



Oznámenie prichádza po 25. výročí dvojice koncertov, ktoré skupina Oasis odohrala v Knebworthe dva večery po sebe v auguste 1996 a ktoré videlo celkovo 250.000 ľudí. V septembri mal premiéru dokumentárny film mapujúci túto udalosť.



Po rozpade skupiny Oasis, ktorá fungovala v rokoch 1991-2009, Gallagher založil formáciu Beady Eye, s ktorou v rokoch 2009-2014 vydal dva štúdiové albumy. Hudobník od roku 2016 vystupuje sólovo, na konte má dosiaľ tri platne vrátane jednej koncertnej.