Liam Gallagher, spevák Oasis, má prvé vnúča
Rudyho otec je britský profesionálny futbalista Nathaniel Phillips (28), ktorý začínal svoju kariéru v Liverpoole a momentálne hrá za druholigový klub West Bromwich Albion.
Londýn 14. októbra (TASR) - Spevák britpopovej skupiny Oasis Liam Gallagher sa stal po prvýkrát starým otcom. Jeho dcéra Molly Moorishová-Gallagherová porodila chlapca.
Dvadsaťsedemročná matka oznámila radostnú novinu počas uplynulého víkendu na sociálnej sieti Instagram, pričom pripojila fotografiu syna Rudyho s odkazom „Milujeme ťa“.
Gallagher (53) sa so svojou dcérou stretol prvýkrát až v roku 2018. Vychovávala ju jej matka, britská speváčka Lisa Moorishová (53), s ktorou mal Gallagher krátky vzťah, uvádza stanica BBC News. Molly sa narodila 26. marca 1998.
Hudobník má ďalšie tri deti - dvoch synov z manželstiev s britskou herečkou Patsy Kensitovou (57) a kanadsko-britskou speváčkou Nicole Appletonovou (50) a ďalšiu dcéru zo vzťahu s americkou novinárkou Lizou Ghorbaniovou.
Moorishová-Gallagherová a Phillips tvoria pár od roku 2022. Nie je známe, či sa Gallagher už stretol so svojím vnukom, keďže sa nachádza na vypredanom svetovom turné s Oasis.
