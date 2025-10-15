Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liam Gallagher, spevák Oasis, má prvé vnúča

Na snímke Liam Gallagher. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 14. októbra (TASR) - Spevák britpopovej skupiny Oasis Liam Gallagher sa stal po prvýkrát starým otcom. Jeho dcéra Molly Moorishová-Gallagherová porodila chlapca.

Dvadsaťsedemročná matka oznámila radostnú novinu počas uplynulého víkendu na sociálnej sieti Instagram, pričom pripojila fotografiu syna Rudyho s odkazom „Milujeme ťa“.

Gallagher (53) sa so svojou dcérou stretol prvýkrát až v roku 2018. Vychovávala ju jej matka, britská speváčka Lisa Moorishová (53), s ktorou mal Gallagher krátky vzťah, uvádza stanica BBC News. Molly sa narodila 26. marca 1998.

Hudobník má ďalšie tri deti - dvoch synov z manželstiev s britskou herečkou Patsy Kensitovou (57) a kanadsko-britskou speváčkou Nicole Appletonovou (50) a ďalšiu dcéru zo vzťahu s americkou novinárkou Lizou Ghorbaniovou.

Rudyho otec je britský profesionálny futbalista Nathaniel Phillips (28), ktorý začínal svoju kariéru v Liverpoole a momentálne hrá za druholigový klub West Bromwich Albion.

Moorishová-Gallagherová a Phillips tvoria pár od roku 2022. Nie je známe, či sa Gallagher už stretol so svojím vnukom, keďže sa nachádza na vypredanom svetovom turné s Oasis.
