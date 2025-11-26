< sekcia Zahraničie
Libanon a Cyprus uzavreli dohodu o demarkácii námornej hranice
Libanonský prezident Džúzíf Awn a cyperský prezident Nikos Christodoulides podpísali dohodu v stredu v prezidentskom paláci v Libanone.
Autor TASR
Nikózia 26. novembra (TASR) - Libanon a Cyprus v stredu podpísali dlhoočakávanú dohodu o demarkácii spoločnej námornej hranice. Podľa agentúry Reuters sa tým otvárajú možnosti pre prieskum tamojších podmorských ložísk zemného plynu a pre energetickú spoluprácu medzi oboma krajinami, píše TASR.
Libanonský prezident Džúzíf Awn a cyperský prezident Nikos Christodoulides podpísali dohodu v stredu v prezidentskom paláci v Libanone. Dokument podľa nich otvára možnosti pre hlbšiu spoluprácu medzi Libanonom, Cyprom a Európskou úniou (EÚ).
„Ide o historickú dohodu, ktorá uzatvára otázku, ktorá bola otvorená mnoho rokov. Teraz sa tešíme na to, čo naše krajiny môžu spoločne vytvoriť,“ uviedol Christodoulides. Krajiny dosiahli predbežnú dohodu o podobe námornej hranice už v roku 2007, no jej finalizáciu zdržiaval ratifikačný proces v libanonskom parlamente.
Podobnú dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi uzavrel Libanon v roku 2022 aj so susedným Izraelom. Sýria ostáva poslednou krajinu, s ktorou Libanon nemá jasne zadefinovanú morskú hranicu.
Libanon verí, že nálezy zemného plynu a ropy pod morským dnom pomôžu zvýšiť príjmy štátu a oživia jeho hospodárstvo po finančnom kolapse v roku 2019, píše Reuters.
Libanonský prezident Džúzíf Awn a cyperský prezident Nikos Christodoulides podpísali dohodu v stredu v prezidentskom paláci v Libanone. Dokument podľa nich otvára možnosti pre hlbšiu spoluprácu medzi Libanonom, Cyprom a Európskou úniou (EÚ).
„Ide o historickú dohodu, ktorá uzatvára otázku, ktorá bola otvorená mnoho rokov. Teraz sa tešíme na to, čo naše krajiny môžu spoločne vytvoriť,“ uviedol Christodoulides. Krajiny dosiahli predbežnú dohodu o podobe námornej hranice už v roku 2007, no jej finalizáciu zdržiaval ratifikačný proces v libanonskom parlamente.
Podobnú dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi uzavrel Libanon v roku 2022 aj so susedným Izraelom. Sýria ostáva poslednou krajinu, s ktorou Libanon nemá jasne zadefinovanú morskú hranicu.
Libanon verí, že nálezy zemného plynu a ropy pod morským dnom pomôžu zvýšiť príjmy štátu a oživia jeho hospodárstvo po finančnom kolapse v roku 2019, píše Reuters.