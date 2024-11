Libanon a Hizballáh súhlasili s návrhom USA na prímerie s Izraelom

Bejrút 18. novembra (TASR) - Libanon a proiránske hnutie Hizballáh s niekoľkými pripomienkami súhlasili s americkým návrhom na prímerie s Izraelom. Pre agentúru Reuters to v pondelok povedal vysokopostavený libanonský predstaviteľ, ktorý túto iniciatívu označil za zatiaľ najvážnejšiu snahu o ukončenie bojov, informuje TASR.



Poradca predsedu libanonského parlamentu Nabíha Berrího uviedol, že Libanon doručil veľvyslancovi USA v krajine svoju písomnú odpoveď na návrh. Osobitný americký vyslanec Amos Hochstein pritom cestuje do Bejrútu, aby pokračoval v rozhovoroch o prímerí. Izrael sa k návrhu zatiaľ nevyjadril.



Hnutie Hizballáh podporilo svojho dlhoročného spojenca Berrího, aby rokoval o prímerí. "Libanon predložil svoje pripomienky k návrhu v priaznivej atmosfére," povedal Berrího poradca Alí Hasan Chalíl.



"Všetky pripomienky, ktoré sme predložili, potvrdzujú presné dodržiavanie rezolúcie (OSN) 1701 so všetkými jej ustanoveniami," vysvetlil. Mal na mysli rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, ktorá v roku 2006 ukončila predchádzajúcu vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom.



Podľa jej podmienok nesmie byť Hizballáh ozbrojene prítomný v oblasti medzi libanonsko-izraelskou hranicou a riekou Lítání, ktorá tečie približne 30 kilometrov severne od hranice.



Chalíl spresnil, že úspech americkej iniciatívy teraz závisí od Izraela. Izrael dlhodobo tvrdí, že spomínaná rezolúcia nebola nikdy riadne vykonaná, pričom poukazuje na prítomnosť bojovníkov a zbraní Hizballáhu pozdĺž hranice. Libanon viní Izrael z porušovania vrátane preletov vojenských lietadiel v jeho vzdušnom priestore.