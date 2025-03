Libanon a Sýria sa dohodli na vymedzení hraníc a zmiernení napätia

Bejrút 28. marca (TASR) - Libanon a Sýria podpísali vo štvrtok dohodu o vymedzení hraníc a posilnení vzájomnej koordinácie v oblasti bezpečnosti v pohraničí. Informovala o tom v piatok agentúra AP, ktorá sa odvoláva na sýrsku štátnu agentúru SANA, píše TASR.



Libanonský minister obrany Mišál Minassa mal v stredu navštíviť sýrske hlavné mesto Damask, no návšteva bola zrušená. Menassa a jeho sýrsky náprotivok Murhaf abú Kasra neskôr vo štvrtok odleteli do Džiddy v Saudskej Arábii, kde viedli rozhovory, na ktorých sa zúčastnil aj saudskoarabský minister obrany Chálid bin Salmán, a podpísali dohodu. Došlo k nej po nedávnych cezhraničných zrážkach v pohraničných oblastiach, ktoré si na oboch stranách vyžiadali niekoľko mŕtvych a desiatky zranených.



Plán na vymedzenie hraníc podpísali po eskalácii napätia, ktoré vzniklo po zvrhnutí vlády prezidenta Bašára Asada v Sýrii začiatkom decembra. Počas 14 rokov trvajúceho konfliktu v Sýrii, ktorý si vyžiadal viac ako pol milióna obetí, pôsobilo na oboch stranách hranice libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré podporovalo Asada.



V priebehu tohto mesiaca vypukli pozdĺž sýrsko-libanonskej hranice intenzívne zrážky po tom, ako sýrska dočasná vláda obvinila militantov z libanonskej skupiny Hizballáh, že prenikli do Sýrie, uniesli troch vojakov a zabili ich na libanonskom území. Libanonská vláda uviedla, že títo traja zabití boli pašeráci.



Hizballáh tieto správy poprel. Podľa medializovaných informácií sa na únose vojakov mohli podieľať miestne ozbrojené klany, ktoré nie sú priamo napojené na Hizballáh, ale cez hranicu pašujú tovar.