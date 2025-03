Libanon a Sýria sa po pohraničných prestreliek dohodli na prímerí

Bejrút/Damask 18. marca (TASR) - Libanonskí a sýrski obranní predstavitelia v pondelok neskoro večer uzavreli dohodu o prímerí, ktorá by mala zastaviť dva dni trvajúce ozbrojené strety pozdĺž spoločných hraníc. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvoláva na sýrsku štátnu agentúru SANA, píše TASR.



Sýrske ministerstvo obrany uviedlo, že krajiny sa dohodli na "posilnení koordinácie a spolupráce medzi oboma stranami". Armády oboch štátov zároveň otvorili vzájomné komunikačné kanály s cieľom zmierniť napätie. Libanonská armáda tiež vrátila telá troch zabitých Sýrčanov a v oblasti nasadila veľké množstvo svojich jednotiek.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva predtým informovalo, že pri ozbrojených stretoch na hraniciach už zahynulo sedem libanonských občanov a ďalších 52 sa zranilo.



Prezident Libanonu Džúzíf Awn v pondelok na sociálnej sieti X oznámil, že nariadil armáde, aby reagovala na streľbu zo susednej Sýrie. Ministra zahraničných vecí zároveň požiadal, aby sa spojil so svojím sýrskym náprotivkom s cieľom predísť ďalšej eskalácii.



K pohraničným prestrelkám došlo po tom, ako sýrska prechodná vláda obvinila militantov z libanonského militantného hnutia Hizballáh, že v sobotu prekročili hranice Sýrie, uniesli troch sýrskych vojakov a zabili ich na libanonskom území. Hizballáh tieto správy poprel a podľa medializovaných informácií sa na únose vojakov mohli podieľať klanové milície, ktoré nie sú priamo napojené na Hizballáh, ale cez sýrsku hranicu pašujú tovar.



Podľa AP majú tieto šittske klany blízko k bývalému sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, ktorého v decembri zvrhli povstalci a prevzali kontrolu nad krajinou. Dôležitým podporovateľom Asada bol aj Hizballáh.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva v pondelok uviedlo, že najmenej sedem ľudí zahynulo a 52 utrpelo zranenia pri bojoch na hraniciach so Sýriou, ktoré vypukli cez víkend. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V sobotu večer vypukla na sýrsko-libanonskej hranici prestrelka, pričom sýrski predstavitelia obvinili libanonské militantné hnutie Hizballáh z únosu a zabitia troch svojich vojakov.



Zdroj z prostredia libanonských bezpečnostných zložiek uviedol, že sýrske sily začali s ostreľovaním smerom do Libanonu po tom, čo boli traja bezpečnostní predstavitelia zabití v libanonskej dedine. Za ich smrť sú podľa zdroja zodpovední miestni ozbrojenci.



Pohraničné strety sa obnovili v pondelok po novom sýrskom ostreľovaní, tvrdí libanonská Národná tlačová agentúra (NNA).



Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že "vývoj udalostí za uplynulé dva dni na libanonsko-sýrskej hranici viedol k úmrtiu siedmich občanov a zraneniu 52 ďalších". V pondelok podľa neho zahynulo šesť ľudí a nedeľňajšie strety si vyžiadali život 15-ročného chlapca.



Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok na sieti X oznámil, že nariadil armáde, aby reagovala na streľbu zo susednej Sýrie. Armáda podľa NNA odpovedala na zdroj paľby po obnovení útokov zo Sýrie. Vyhlásila, že jej jednotky "pracujú na posilnení svojich obranných pozícií s cieľom zastaviť útoky na libanonské územie".



Zdroj zo sýrskeho ministerstva obrany tvrdí, že sýrske jednotky začali s bezpečnostnou prehliadkou pohraničných oblastí. "Cieľom našich akcií na hraniciach je vyhnať milície Hizballáhu zo sýrskych dedín a oblastí, ktoré využívajú ako dočasné základne na pašerácke a drogové operácie," vyhlásil zdroj pre sýrsku tlačovú agentúru SANA.



AFP pripomína, že Iránom podporované šiitske hnutie Hizablláh patrilo k hlavným podporovateľom sýrskeho exprezidenta Bašára Asada, ktorého v decembri zvrhli povstalci a prezvali moc v krajine.