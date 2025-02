Libanon aj OSN požadujú okamžité stiahnutie izraelskej armády

Bejrút 18. februára (TASR) - Libanonská vláda aj mierové sily OSN v Libanone v utorok odsúdili vyhlásenie izraelskej armády, že jej jednotky zostanú na juhu krajiny aj po uplynutí lehoty na ich stiahnutie. Ide o súčasť dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným proiránskym hnutím Hibzalláh. Prítomnosť izraelskej armády v Libanone označila tamojšia vláda za "okupáciu", píše TASR podľa správ agentúry AFP.



Po stretnutí prezidenta Džúzífa Awna, premiéra Nawafa Saláma a predsedu parlamentu Nabiha Berriho všetci traja libanonskí lídri uviedli, že libanonská armáda je pripravená "plniť si všetky svoje povinnosti... pozdĺž hraníc". Hovorkyňa prezidenta Awna Najat Charafeddineová dodala, že Libanon požiada o pomoc aj Bezpečnostnú radu OSN, aby "riešila izraelské porušovanie a prinútila (Izrael) okamžite sa stiahnuť".



Mierové sily OSN vyhlásili, že zotrvaním na juhu Libanonu porušuje Izrael rezolúciu BR OSN, ktorá tvorí základ dohody o prímerí medzi ním a Hibzalláhom.



"Dnešným dňom sa končí obdobie stanovené na stiahnutie izraelských obranných síl... a na rozmiestnenie libanonských síl na pozíciách v južnom Libanone," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení OSN. "Ďalší odklad tohto procesu nie je to, v čo sme dúfali, aj preto, že tak pokračuje porušovanie rezolúcie OSN," dodali mierové sily OSN.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hibzalláhom nadobudla účinnosť 27. novembra 2024. V súlade s ňou má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z regiónu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad ním libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už pred mesiacom, lehotu však predĺžili do 18. februára.