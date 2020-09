Archeológovia objavili prvý fenický lis na víno

Bejrút 18. septembra (TASR) – Spoločný tím libanonských a nemeckých archeológov odkryl na juhu Libanonu 2600-ročný fenický lis na víno. Oznámila to vo štvrtok profesorka Helene Saderová z Americkej univerzity v Bejrúte.



„Ide o veľmi významný objav, keďže je to prvý archeologický dôkaz fenického vínneho priemyslu v Libanone. Umožňuje nám to lepšie porozumieť fenickému hospodárstvu," uviedla Saderová, členka archeologického tímu.



„Mali sme písomný dôkaz o fenickom víne z mesta Byblos (na severe Libanonu) a mesta Sajdá (na juhu krajiny), ale teraz máme v rukách archeologický dôkaz o produkcii vína vo Fenícii," uviedla ďalej vedkyňa, ktorú cituje tlačová agentúra DPA.



Prieskum sponzorovala Americká univerzita v Bejrúte, nemecká Univerzita v Tübingene a Nemecký archeologický ústav v Berlíne.



Lis na víno bol objavený na lokalite Tal al-Burák, južne od prístavného mesta Sajdá.



„Miesto nálezu bolo obklopené z juhozápadnej a juhovýchodnej strany 2,5 metra širokou terasovou stenou. Južne od jednej z týchto stien sme našli dobre zachovaný lis na víno. Miesto bolo vybudované na svahu kopca," uvádza sa vo vyhlásení Univerzity v Tübingene.



Na rozsiahlych plochách okolo lokality Tal al-Burák sa pestovalo hrozno. Odborníci sa domnievajú, že víno sa tu vo veľkom dorábalo niekoľko storočí. Víno malo pre Feničanov vysokú hodnotu a používalo sa aj pri náboženských obradoch.