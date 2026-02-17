< sekcia Zahraničie
Libanon: Armáda potrebuje štyri mesiace na odzbrojenie Hizballáhu
Libanon sa zaviazal dostať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu, v súlade s dohodou z roku 2024, ktorá ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom.
Autor TASR
Bejrút 17. februára (TASR) - Libanonská armáda bude potrebovať najmenej štyri mesiace na realizáciu druhej fázy plánu na odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh na juhu krajiny. Uviedla to v pondelok tamojšia vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Libanon sa zaviazal dostať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu, v súlade s dohodou z roku 2024, ktorá ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Armáda minulý mesiac oznámila dokončenie prvej z piatich fáz plánu, ktorá sa týkala oblasti medzi izraelskou hranicou a riekou Lítání vzdialenou od hranice asi 30 kilometrov. Druhá fáza sa zameria na územie medzi riekami Lítání a Awalí, približne 40 kilometrov južne od hlavného mesta Bejrút.
Libanonský minister informácií Paul Morcos po zasadnutí vlády uviedol, že kabinet vzal na vedomie prezentáciu armádneho vedenia o druhej fáze plánu. „Termín na realizáciu je štyri mesiace, s možnosťou predĺženia podľa dostupných kapacít, izraelských útokov a prekážok na mieste,“ doplnil Morcos.
Izrael, ktorý Hizballáh viní zo znovuzbrojenia, kritizuje postup libanonskej armády ako nedostatočný. Napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť boje s Iránom podporovaným hnutím, pokračuje Tel Aviv v pravidelných útokoch na Libanon.
Okrem toho Izrael udržuje svoje jednotky v piatich strategických oblastiach na juhu krajiny, zatiaľ čo Hizballáh odmieta výzvy na odovzdanie zbraní severne od rieky Lítání.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že pondelkové izraelské údery na juh krajiny si vyžiadali dve obete, pričom izraelská armáda tvrdí, že zasiahla ciele Hizballáhu.
Libanon sa zaviazal dostať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu, v súlade s dohodou z roku 2024, ktorá ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Armáda minulý mesiac oznámila dokončenie prvej z piatich fáz plánu, ktorá sa týkala oblasti medzi izraelskou hranicou a riekou Lítání vzdialenou od hranice asi 30 kilometrov. Druhá fáza sa zameria na územie medzi riekami Lítání a Awalí, približne 40 kilometrov južne od hlavného mesta Bejrút.
Libanonský minister informácií Paul Morcos po zasadnutí vlády uviedol, že kabinet vzal na vedomie prezentáciu armádneho vedenia o druhej fáze plánu. „Termín na realizáciu je štyri mesiace, s možnosťou predĺženia podľa dostupných kapacít, izraelských útokov a prekážok na mieste,“ doplnil Morcos.
Izrael, ktorý Hizballáh viní zo znovuzbrojenia, kritizuje postup libanonskej armády ako nedostatočný. Napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť boje s Iránom podporovaným hnutím, pokračuje Tel Aviv v pravidelných útokoch na Libanon.
Okrem toho Izrael udržuje svoje jednotky v piatich strategických oblastiach na juhu krajiny, zatiaľ čo Hizballáh odmieta výzvy na odovzdanie zbraní severne od rieky Lítání.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že pondelkové izraelské údery na juh krajiny si vyžiadali dve obete, pričom izraelská armáda tvrdí, že zasiahla ciele Hizballáhu.