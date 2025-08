Libanon chce odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh do konca roka

Bejrút 6. augusta (TASR) - Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní do konca tohto roka, čím chce prinútiť militantné hnutie Hizballáh k úplnému odzbrojeniu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Rozhodnutie padlo počas takmer šesťhodinového stretnutia v prezidentskom paláci, ktorému predsedal libanonský prezident Džúzíf Awn. Na protest s jeho výsledkom z rokovania údajne odišli dvaja ministri s napojeniami na militantné hnutie. Zasadnutie kabinetu má pokračovať opäť vo štvrtok.



V záverečnom vyhlásení libanonský premiér Nawáf Salám uviedol, že vláda poverila armádu vypracovaním plánu, ktorý má zabezpečiť, že vlastníctvo všetkých zbraní v krajine bude do konca roka obmedzené na šesť štátnych bezpečnostných zložiek.



Vodca Hizballáhu Naím Kásim ešte pred začiatkom rokovania vyhlásil, že hnutie odmieta akýkoľvek harmonogram na zloženie zbraní, kým budú izraelské útoky na území Libanonu pokračovať. Varoval, že takýto krok by slúžil len záujmom Tel Avivu.



Libanonská vláda čelí tlaku najmä zo strany Spojených štátov na odzbrojenie Hizballáhu. Ten je po vojne s Izraelom, ktorému sa podarilo eliminovať takmer celé jeho vedenie, značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní.



Izrael napriek vlaňajšej novembrovej dohode o prímerí útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sa podľa jeho slov spájajú s Hizballáhom. Zároveň pohrozil, že v útokoch by mohol pokračovať až kým hnutie neodovzdá zbrane.