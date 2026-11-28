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Libanon chce zachovať časť úloh OSN aj po skončení ich mandátu
Americkí predstavitelia podľa Saláma naznačili, že Washington by mohol byť otvorený takémuto riešeniu.
Autor TASR
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Bejrút 28. novembra (TASR) – Libanon pripravuje návrh, ktorý by mierovým silám OSN pôsobiacim na juhu krajiny (UNIFIL) umožnil pokračovať v niektorých úlohách aj po vypršaní ich mandátu na konci tohto roka. V piatok to v rozhovore pre agentúru AP uviedol libanonský premiér Nawáf Salám, píše TASR.
Francúzsko podľa Saláma pripravuje návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by umožnila jednotkám UNIFIL pokračovať v odstraňovaní mín, sprevádzaní humanitárnych konvojov a monitorovaní porušovania dohôd počas postupného sťahovania.
Americkí predstavitelia podľa Saláma naznačili, že Washington by mohol byť otvorený takémuto riešeniu.
„Nevyriešilo by to problém, čo bude po UNIFIL, ale poskytlo by nám to viac času na dohodu o novom usporiadaní prítomnosti bezpečnostných zložiek na juhu Libanonu,“ ozrejmil libanonský premiér.
Bezpečnostná rada OSN vlani rozhodla, že mandát UNIFIL sa skončí 31. decembra 2026. Približne 7500 príslušníkov mierových síl sa má následne postupne stiahnuť.
Libanon žiada predĺženie mandátu UNIFIL alebo vytvorenie novej jednotky s mandátom OSN. Washington pripúšťa pokračovanie medzinárodnej prítomnosti, nie však v súčasnej podobe. Salám zdôraznil, že každá nová misia musí mať súhlas Bezpečnostnej rady OSN.
Tento návrh sa objavil v čase, keď veľká časť južného Libanonu zostáva pod kontrolou izraelských jednotiek. Izrael podmieňuje ich stiahnutie odzbrojením proiránskeho militantného hnutia Hizballáh, ktoré to však odmieta. Plnenie dohody o stiahnutí izraelských jednotiek a odzbrojení Hizballáhu, ktorá bola dosiahnutá v júni, sa zastavilo.
Hizballáh sa vyhráža ozbrojeným odporom proti akémukoľvek pokusu o svoje násilné odzbrojenie. Libanonská armáda aj preto zatiaľ postupuje opatrne. „Určite sa nechceme dostať do konfrontácie s Hizballáhom. Nedáme sa však zastrašiť jeho hrozbami,“ vyhlásil Salám.
Salám uviedol, že jeho vláda udržiava komunikačné kanály s Hizballáhom aj Iránom, nedovolí však, aby budúcnosť Libanonu závisela od Teheránu. Hizballáh je podľa neho čoraz závislejší od Iránu, odkiaľ naďalej dostáva určitú vojenskú a finančnú podporu. Tok zbraní z Iránu do Libanonu cez Sýriu sa po zosadení bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada pred dvoma rokmi spomalil, no nezastavil.
Francúzsko podľa Saláma pripravuje návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by umožnila jednotkám UNIFIL pokračovať v odstraňovaní mín, sprevádzaní humanitárnych konvojov a monitorovaní porušovania dohôd počas postupného sťahovania.
Americkí predstavitelia podľa Saláma naznačili, že Washington by mohol byť otvorený takémuto riešeniu.
„Nevyriešilo by to problém, čo bude po UNIFIL, ale poskytlo by nám to viac času na dohodu o novom usporiadaní prítomnosti bezpečnostných zložiek na juhu Libanonu,“ ozrejmil libanonský premiér.
Bezpečnostná rada OSN vlani rozhodla, že mandát UNIFIL sa skončí 31. decembra 2026. Približne 7500 príslušníkov mierových síl sa má následne postupne stiahnuť.
Libanon žiada predĺženie mandátu UNIFIL alebo vytvorenie novej jednotky s mandátom OSN. Washington pripúšťa pokračovanie medzinárodnej prítomnosti, nie však v súčasnej podobe. Salám zdôraznil, že každá nová misia musí mať súhlas Bezpečnostnej rady OSN.
Tento návrh sa objavil v čase, keď veľká časť južného Libanonu zostáva pod kontrolou izraelských jednotiek. Izrael podmieňuje ich stiahnutie odzbrojením proiránskeho militantného hnutia Hizballáh, ktoré to však odmieta. Plnenie dohody o stiahnutí izraelských jednotiek a odzbrojení Hizballáhu, ktorá bola dosiahnutá v júni, sa zastavilo.
Hizballáh sa vyhráža ozbrojeným odporom proti akémukoľvek pokusu o svoje násilné odzbrojenie. Libanonská armáda aj preto zatiaľ postupuje opatrne. „Určite sa nechceme dostať do konfrontácie s Hizballáhom. Nedáme sa však zastrašiť jeho hrozbami,“ vyhlásil Salám.
Salám uviedol, že jeho vláda udržiava komunikačné kanály s Hizballáhom aj Iránom, nedovolí však, aby budúcnosť Libanonu závisela od Teheránu. Hizballáh je podľa neho čoraz závislejší od Iránu, odkiaľ naďalej dostáva určitú vojenskú a finančnú podporu. Tok zbraní z Iránu do Libanonu cez Sýriu sa po zosadení bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada pred dvoma rokmi spomalil, no nezastavil.