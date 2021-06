Libanonskí demonštranti sa pokúsili vtrhnúť do centrálnej banky

Bejrút 27. júna (TASR) - Libanonskí demonštranti sa v sobotu pokúsili vtrhnúť do kancelárií centrálnej banky v dvoch veľkých mestách, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá.



Libanonská libra sa na čiernom trhu prepadla nové rekordné minimum. Obchodovala sa na úrovni od 17.300 do 17.500 za dolár. Niektorí užívatelia sociálnych médií uviedli, že poklesla až na hodnotu 18.000.



Desiatky nahnevaných Libanončanov vyšli do ulíc Tripolisu v severnej časti krajiny, aby odsúdili pokles hodnoty libry a ťažké životné podmienky.



V meste Sidon na juhu Libanonu sa demonštranti pokúsili prepadnúť ďalšiu pobočku centrálnej banky; zastavili ich až bezpečnostné jednotky.



Rozptýlené protesty sa konali aj v hlavnom meste Bejrút, kde malý počet demonštrantov vyšiel do ulíc a pálil pneumatiky, informoval spravodajca AFP.



Libanon sa od roku 2019 zmieta v hospodárskej kríze, ktorú Svetová banka pravdepodobne zaradí medzi najhoršie finančné krízy na svete od polovice 19. storočia.