Demonštranti v Bejrúte obsadili budovu ministerstva zahraničných vecí

Bejrút 8. augusta (TASR) - Najmenej 130 ľudí utrpelo v sobotu zranenia počas zrážok medzi políciou a demonštrantmi v libanonskom Bejrúte. Skupina protestujúcich vtrhla aj do budovy ministerstva zahraničných vecí a vyvesila na ňom transparent ohlasujúci začiatok revolúcie, informovala agentúra DPA.



Do zničených ulíc v centre Bejrútu vyšli v sobotu tisíce ľudí rozhorčených utorkovými smrtiacimi výbuchmi v Bejrúte, ktoré si vyžiadali už najmenej 158 mŕtvych a vyše 6000 zranených. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 300.000 ľudí.



Podľa protestujúcich sú za výbuchy zodpovední súčasní libanonskí politici. Polícia rozháňala davy, pozostávajúce prevažne z mladých mužov útočiacich kameňmi, za pomoci slzotvorného plynu. Do nemocníc previezli 28 zranených, ďalších vyše 100 zdravotníci ošetrili priamo na uliciach.



Skupina približne 200 demonštrantov vedených bývalými dôstojníkmi libanonskej armády obsadila budovu ministerstva zahraničných vecí, ktorú vyhlásila za "hlavný štáb revolúcie" voči súčasnému politickému establišmentu krajiny.



"Bejrút je hlavným mestom revolúcie," znel nápis na transparente upevnenom na vstupe do ministerstva. Demonštranti požadovali odstúpenie libanonskej vlády a pálili dokumenty a podobizne prezidenta Michela Aúna, ktoré našli v budove, uviedla agentúra AP.



Premiér Hassán Dijáb v sobotu - počas prebiehajúcich protestov v Bejrúte - oznámil, že iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb. Podľa vlastných slov navrhne konanie predčasných volieb už na najbližšom, pondelkovom zasadnutí libanonskej vlády.



Utorkový požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave ďalej prehĺbili dlhodobú politickú a ekonomickú krízu, ktorá Libanonom zmieta už celé mesiace.