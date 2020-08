Demonštranti v Bejrúte usmrtili policajta, obsadili ministerstvá

Bejrút 8. augusta (TASR) - Najmenej 230 ľudí utrpelo v sobotu zranenia počas zrážok medzi políciou a demonštrantmi v libanonskom Bejrúte. Skupiny protestujúcich vtrhli do viacerých ministerstiev a do sídla libanonskej bankovej asociácie.



Počas násilností v centre Bejrútu prišiel o život jeden policajt, na ktorého pri výkone služby zaútočila skupina výtržníkov, informovala libanonská polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Približne 200 demonštrantom podarilo obsadiť ministerstvo zahraničných vecí, ktorého sídlo označili za "hlavný štáb revolúcie" voči súčasnému politickému establišmentu krajiny. Vo večerných hodinách ich zo sídla rezortu diplomacie začala vytláčať armáda.



Protestujúci vtrhli i do budov ministerstva hospodárstva a energetiky a ministerstva životného prostredia. Desiatky protestujúcich vnikli aj do sídla asociácie libanonských bánk, píše agentúra AP.



Do zničených ulíc v centre Bejrútu vyšli v sobotu tisíce ľudí rozhorčených utorkovým mohutným výbuchom v Bejrúte, ktorý si vyžiadal už najmenej 158 mŕtvych a vyše 6000 zranených. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 300.000 ľudí.



Podľa protestujúcich, ktorí požadujú odstúpenie vlády, sú za výbuch zodpovední súčasní libanonskí politici. Rozhnevaní Libanončania tvrdia, že utorňajšiu tragédiu zavinila dlhoročná korupcia a zlé spravovanie krajiny.



Polícia rozháňala davy, pozostávajúce prevažne z mladých mužov útočiacich kameňmi, za pomoci slzotvorného plynu.



Zranenia utrpelo vyše 230 ľudí. Do nemocníc previezli 63 ľudí, zvyšok ošetrili zdravotníci priamo na uliciach, informovala agentúra TASS.



Utorkový požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave ďalej prehĺbili hlbokú politickú a ekonomickú krízu, ktorá Libanonom zmieta už celé mesiace.



Premiér Hassán Dijáb v sobotu - počas prebiehajúcich protestov v Bejrúte - oznámil, že iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb. Podľa vlastných slov navrhne konanie predčasných volieb už na najbližšom, pondelkovom zasadnutí libanonskej vlády.



Premiérovo oznámenie však situáciu v Bejrúte neupokojilo.