Týždeň hnevu: Demonštranti vyšli do ulíc proti svojim lídrom

Bejrút 14. januára (TASR) - Libanonskí protivládni demonštranti vyšli v utorok do ulíc v rámci "týždňa hnevu", ktorý by mal vyvinúť nátlak na politických lídrov v krajine.



Celoštátne protesty sa v Libanone konajú od 17. októbra 2019 a viedli k rezignácii premiéra Saada Harírího. Po niekoľkotýždňovej prestávke protesty opäť nabrali na intenzite vzhľadom na váhanie libanonských lídrov vytvoriť novú vládu a na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu.



"Už toho bolo dosť," kričal jeden z demonštrantov na ceste vedúcej do hlavného mesta Bejrút.



Protestujúci podľa agentúry DPA pálili pneumatiky, aby zablokovali hlavné cesty a zabránili ľuďom dostať sa do práce. Na hlavných cestách po celej krajine sa rozmiestnili príslušníci armády a polície, aby sa ich pokúsili sprejazdniť.



Demonštranti už v pondelok zablokovali hlavnú dopravnú tepnu v okolí centrálnej banky v libanonskej metropole Bejrút a protestovali proti finančným opatreniam, ktoré podľa nich prehĺbia krízu, informovala agentúra AP.



Blokáda ciest bola podľa protestujúcich reakciou na konanie bánk, ktoré ľuďom znemožnili prístup k svojim účtom. Obyvatelia krajiny sa obávajú, že ich vklady v bankách sú ohrozené. Libanon čelí najhoršej ekonomickej kríze za niekoľko desaťročí.



Demonštranti obviňujú libanonskú politickú elitu z korupcie a zlého riadenia krajiny.