Demonštranti v Libanone zaútočili na sídla bánk, žiadajú svoje úspory

Bejrút 15. júna (TASR) — Desiatky demonštrantov zaútočili vo štvrtok v Bejrúte na sídla pobočiek miestnych významných bánk, aby takto vyjadrili svoj hnev z prehlbujúcej sa hospodárskej krízy a ťažkých podmienok pre život.



Ako informovala agentúra DPA, demonštranti poškodili fasády najmenej štyroch bánk na predmestí Sinn al-Fíl a zapálili pred nimi pneumatiky. Dostali sa aj do krátkej potýčky s vojakmi libanonskej armády, ktorí na mieste zasahovali.



Podľa svedka citovaného agentúrou DPA protestujúci rozbili aj okná banky Audi Bank, ktorá je jednou z najväčších bánk v Libanone.



Rozbili i bankomaty a okná na neďalekej pobočky Byblos Bank. Vandalským útokom boli vystavené aj dve pobočky Bank of Beirut v tej istej oblasti Bejrútu.



Protestujúci, ktorými prevažne sú frustrovaní sporitelia, okrem toho zablokovali cesty vedúce do oblasti, kde sa banky nachádzajú.



Účastníci protestov uviedli, že terčom ich útokov sú "všetky banky" i "domy majiteľov bánk". Avizovali, že vo svojich akciách budú pokračovať dovtedy, keď začne byť možné vyberať si svoje vlastné úspory. "Nezastavíme sa, kým si všetci vkladatelia nevyberú z banky aj svoj posledný dolár," dodala jedna z aktivistiek.



Banky v Libanone uplatňujú veľmi prísne limity na výbery devízových aktív od roku 2019, keď sa v tejto krajine vystupňovala ekonomická kríza. Úspory mnohých ľudí sú preto zmrazené a väčšina bankových klientov má problém vyžiť s peniazmi, ktoré majú reálne k dispozícii.



Mnohí Libanončania majú vklady v bankách v amerických dolároch. Banky však uviedli, že nemajú tvrdú menu na vyplatenie každého vkladateľa v plnej výške.



DPA pripomenula, že od roku 2019 stratila libanonská mena — libra — viac ako 90 percent svojej hodnoty.