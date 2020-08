Do vyšetrovania explózie v Bejrúte pristúpi aj FBI

Bejrút 13. augusta (TASR) - Do vyšetrovania ničivého výbuchu v libanonskej metropole Bejrút zo 4. augusta sa zapojí aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Počas návštevy Bejrútu to vo štvrtok oznámil vysoko postavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorého citovala agentúra AFP.



"FBI sa čoskoro — na pozvanie libanonskej strany — pripojí k libanonským a zahraničným vyšetrovateľom, aby pomohol zodpovedať otázky, ktoré si každý kladie ohľadom okolností, ktoré viedli k výbuchu," povedal počas návštevy jednej zo zdevastovaných bejrútskych štvrtí námestník ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti David Hale.



Hale pricestoval do Libanonu vo štvrtok a v priebehu najbližších dvoch dní absolvuje rokovania s libanonskými predstaviteľmi, píše agentúra AP.



Libanonský parlament schválil vo štvrtok návrh, aby bol v Bejrúte vyhlásený výnimočný stav. Stalo sa tak na prvom zasadnutí parlamentu od mohutného výbuchu v bejrútskom prístave, ktorý si vyžiadal viac ako 170 obetí a vyše 6000 zranených.



Explózia a následná tlaková vlna poškodili rozsiahle oblasti mesta, bez strechy nad hlavou zostalo takmer 300.000 obyvateľov.