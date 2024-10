Do Libanonu dorazila prvá dodávka zdravotníckeho materiálu od OSN

Bejrút 4. októbra (TASR) - V piatok dorazila do Libanonu dodávka zdravotníckeho materiálu od Organizácie Spojených národov (OSN), prvá od minulotýždňovej eskalácie konfliktu medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballáh. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zásielka obsahuje 30 ton zdravotníckeho materiálu, ktorý vystačí na ošetrenie desiatok tisíc ľudí, uviedla predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v regióne. Dodala, že ešte v priebehu piatka a soboty priletia ďalšie lietadlá. Na pomoci spolupracujú WHO a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) aj s podporou Spojených arabských emirátov.



Izraelské útoky zamerané na Hizballáh zabili v Libanone od 23. septembra už viac ako 1100 ľudí a stovky ďalších zranili, vyplýva z údajov tamojších úradov.



Libanonské úrady taktiež uviedli, že násilie vyhnalo z domovov viac ako milión ľudí v krajine, ktorá sa už pred začiatkom konfliktu zmietala v hospodárskej a politickej kríze.