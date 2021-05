Libanon dostal z Francúzska technickú správu k výbuchu v Bejrúte

Bejrút 31. mája (TASR) - Libanon má k dispozícii predbežnú technickú správu o rozsiahlom výbuchu, ktorý vlani v auguste otriasol prístavom v Bejrúte a vyžiadal si stovky zranených a mŕtvych. Dokument Libanonu poskytlo Francúzsko. Nateraz nie je známe, či táto správa obsahuje aj družicové snímky, ktoré si vyžiadali libanonské orgány.



Ako informoval spravodajský portál LibanNews, nemenovaný libanonský vládny zdroj označil správu za užitočnú pre vyšetrovanie pokračujúce v Bejrúte. Bližšie podrobnosti o správe zdroj odmietol uviesť.



Podľa LibanNews sa očakáva, že táto technická správa by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť doteraz preferovanú hypotézu, že výbuch bol náhodný. Táto správa by tiež mohla umožniť určiť zodpovednosť určitých osôb zodpovedných za objekty a zariadenia v bejrútskom prístave.



Pri výbuchu, ktorý vlani 4. augusta zničil prístav v Bejrúte a veľkú časť libanonského hlavného mesta, zomrelo viac ako 200 ľudí a viac ako 6500 ich bolo zranených. V dôsledku tejto explózie sa bez strechy nad hlavou ocitlo okolo 300.000 ľudí. Explózia spôsobila materiálne škody za - odhadom - 10 až 15 miliárd dolárov.



Predpokladá sa, že v sklade explodovalo 2750 ton dusičnanu amónneho, ktorý bol v prístave uložený od roku 2013, keď ho tamojšie colné úrady zhabali z plavidla Rhosus, prevážajúceho náklad liadku z Gruzínska do Mozambiku.



Zhabaný tovar zostal uložený v sklade, aj keď colníci opakovane - ale neúspešne - žiadali súd, aby nariadil odvoz tohto materiálu.



Niekoľko dní po výbuchu libanonský prezident Michel Aún informoval, že požiadal Francúzsko, ktoré má s Libanonom blízke vzťahy ako so svojou bývalou kolóniou, o družicové snímky z inkriminovaného času.



Takéto zábery by vyšetrovateľom umožnili zistiť, či sa nad touto zónou pohybovali lietadlá alebo rakety.



Bezprostredne po výbuchu libanonské úrady nevylúčili útok, hoci sa neobjavili nijaké dôkazy, ktoré by to vôbec naznačovali.



Odchádzajúci premiér Hassan Dijáb krátko po výbuchu informoval, že požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o družicové snímky prístavu pred výbuchom a po ňom.