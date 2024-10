Libanon eviduje 1,2 milióna ľudí, ktorí opustili svoje domovy

Bejrút 2. októbra (TASR) - Libanonský premiér Nadžíb Míkátí v stredu informoval, že v súvislosti s útokmi izraelskej armády na území Libanonu opustilo svoje domovy asi 1,2 milióna ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Koordinátor vládneho výboru pre mimoriadne situácie, odchádzajúci minister životného prostredia Násir Jásin spresnil, že väčšina vysídlených osôb sa presídlila do domov, ktoré vlastnili v iných oblastiach Libanonu, zostala u príbuzných alebo sa ubytovala v hoteloch či prenajatých domoch. Iní odcestovali do susednej Sýrie.



V čase od 23. do 30. septembra libanonské úrady na hraniciach zaznamenali prechod 234.023 Sýrčanov a 76.269 Libanončanov na sýrske územie.



V súvislosti s najnovším vývojom na Blízkom východe generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene podporilo darcovskú výzvu v objeme 426 miliónov dolárov na pomoc ľuďom vysídleným v dôsledku izraelskej vojenskej operácie v Libanone.



Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnej pomoci (OCHA) Jens Laerke objasnil, že úrady OSN v Libanone a regióne nemajú dostatok zásob a kapacít, aby mohli v náležitom objeme reagovať na potreby vysídlených osôb.



"Je ľahké niečo zničiť a ublížiť ľuďom, ale dostať ich späť do akejsi normálnosti si vyžaduje veľa času a stojí to veľa peňazí. Preto to musíme zastaviť a vyriešiť tento konflikt čo najskôr," apeloval Laerke.