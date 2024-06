Libanon: Hizballáh útočil na pozície v Izraeli pre zabitie veliteľa

Bejrút 23. júna (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v nedeľu uviedlo, že podniklo útok bojovým dronom na dve vojenské pozície na severe Izraela v reakcii na zabitie vodcu libanonskej odnože islamistickej skupiny Džamá Islámíja, ktorá je spojencom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Bojový dron útočil podľa Hizballáhu na veliteľské stanovište v kasárňach Bajt Hillal. Izrael to potvrdil s tým, že "smerom z Libanonu prenikol dron do oblasti Bajt Hillal", k žiadnym zraneniam však nedošlo.



Medzi Izraelom a vplyvným Iránom podporovaným hnutím Hizballáh dochádza od začiatku vojny v Gaze 7. októbra 2023 takmer denne k cezhraničnej paľbe.



Pri sobotňajšom útoku prišiel o život vodca jednotiek al-Fadžr Ajmán Ghutmí. K útoku došlo v západnej časti údolia Bikáa a asi desať kilometrov od hranice so Sýriou.



Izrael neskôr potvrdil, že útok uskutočnil s tým, že Ghutmí bol zodpovedný za zásobovanie jednotiek al-Fadžr a Hamasu zbraňami, píše AFP.



Cezhraničné násilnosti pripravili v Libanone o život už najmenej 480 ľudí, väčšinou militantov, zahynulo však aj 93 civilistov, píše AFP. Izrael uvádza, že na severe krajiny zahynulo najmenej 15 vojakov a 11 civilistov.