Libanon hlási ďalšie obete izraelských útokov
Útoky oboch strán pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla.
Autor TASR
Bejrút 2. mája (TASR) - Pri izraelských leteckých útokoch v južnom Libanone zahynulo ďalších päť ľudí, informovala v sobotu libanonská tlačová agentúra NNA. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Jeden z dronov zasiahol auto, ktoré sa pohybovalo v blízkosti mesta Nabatija. Dvaja z jeho pasažierov zahynuli, uviedla NNA. Ešte predtým zomreli ďalší traja ľudia pri útoku na dom v regióne Iklím al-Tuffá, ktoré je podľa DPA považované za baštu libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Izraelská armáda vykonala v priebehu posledných 24 hodín v južnom Libanone približne 50 útokov, uviedli IDF (izraelské obranné sily) na platforme X. Armáda v tomto regióne podľa nich ničí „teroristickú infraštruktúru“ a zabíja tam teroristov.
Hizballáh na izraelských vojakov v južnom Libanone údajne útočil niekoľkými raketami. Armáda v príspevku dodala, že militanti tiež opakovane útočia bezpilotnými lietadlami na miesta v severnom Izraeli.
Útoky oboch strán pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať v nedeľu, medzičasom však bolo predĺžené o tri týždne do polovice mája.
Krajiny, ktoré sa vzájomne neuznávajú, v apríli zároveň začali viesť prvé priame rokovania za uplynulé desaťročia. Spojené štáty vo štvrtok vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom sa počas prímeria síce výrazne znížil, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania. Izrael navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.
