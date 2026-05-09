Sobota 9. máj 2026
Libanon hlási izraelské útoky, médiá informujú o troch mŕtvych

Záchranár prehľadáva trosky zničenej budovy v štvrti Dáhíja, na južnom predmestí Bejrútu vo štvrtok 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 9. mája (TASR) - Libanonské štátne médiá v sobotu informovali o izraelských útokoch na juh krajiny po tom, ako izraelská armáda (IDF) vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín, ako aj o útokoch v ďalších oblastiach napriek prímeriu. Médiá uvádzajú, že pri úderoch zahynuli traja ľudia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, servera Times of Israel (TOI) a stanice al-Džazíra.

Izraelské vojenské lietadlá „uskutočnili útok na mesto Zráríja po rannom varovaní“, uviedla libanonská štátna agentúra NNA. Zároveň informovala o úderoch v niekoľkých ďalších oblastiach zahrnutých vo varovaní Izraela. Ten tvrdil, že zasahuje proti militantnému hnutiu Hizballáh.

Najmenej traja ľudia zahynuli pri útoku v okrese Súr na juhu Libanonu, uviedla al-Džazíra s odvolaním sa na NNA. Agentúra však informovala, že Tel Aviv útočil aj na miestach, ktoré neboli súčasťou varovania.

Izraelská armáda neskôr uviedla, že v sobotu ráno bol na území Izraela v blízkosti hranice s Libanonom nájdený dron s výbušninami vypustený Hizballáhom. Podľa IDF nespôsobil bezpilotný stroj žiadne materiálne škody ani zranenia a ženisti pracujú na jeho bezpečnom odstránení z oblasti, píše TOI. Armáda dodala, že incident je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
