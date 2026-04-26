Libanon hlási nové izraelské útoky na juhu krajiny
Autor TASR
Bejrút 25. apríla (TASR) - Libanonské médiá v sobotu informovali o sérií nových izraelských útokov na najmenej štyroch miestach na juhu krajinu. K úderom došlo po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil armáde, aby tvrdo zasiahla proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh po údajných porušeniach prímeria, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že „zasiahla teroristickú infraštruktúru Hizballáhu využívanú na vojenské účely v celom južnom Libanone“. Podľa svojich slov bude „naďalej rozhodne operovať proti týmto hrozbám“.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva pred najnovšími útokmi hlásilo šesť obetí na životoch a 17 zranených po izraelských úderoch v južnom Libanone.
Armáda židovského štátu tvrdila, že „eliminovala“ troch členov militantného hnutia, ktorí boli „vo vozidle naloženom zbraňami“ ako aj ďalšieho na motorke a ďalších dvoch ozbrojených členov.
Okrem toho údajne identifikovala projektily vypálené z Libanonu, čo označila za „závažné porušenie podmienok prímeria“ zo strany Hizballáhu. Neskôr oznámila, že zachytila ďalší „podozrivý vzdušný cieľ“.
Hizballáh medzičasom uviedol, že v reakcii na izraelské útoky zacielil na vozidlo izraelskej armády na juhu Libanonu.
