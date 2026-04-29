Libanon hlási po izraelských útokoch mŕtvych aj zranených
Libanonská civilná obrana oznámila, že traja jej členovia zostali po zmienenom útoku uväznení pod troskami, pričom neskôr informovala o ich úmrtí.
Autor TASR
Bejrút 29. apríla (TASR) - Libanonská armáda v utorok uviedla, že pri izraelskom útoku utrpeli zranenie dvaja jej vojaci, ktorí boli zapojení do záchrannej operácie na juhu krajiny. Pri tomto zásahu zahynuli traja členovia libanonskej civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Od začiatku prímeria ide o prvý prípad, keď libanonská armáda hlásila, že jej jednotky boli cieľom úderu. „Dvaja vojaci utrpeli zranenia v dôsledku nepriateľského izraelského útoku na armádnu hliadku, ktorú sprevádzali pracovníci civilnej obrany a dva buldozéry v meste Madždal Zún... pri operácii na záchranu civilistov,“ uviedla armáda.
Libanonská civilná obrana oznámila, že traja jej členovia zostali po zmienenom útoku uväznení pod troskami, pričom neskôr informovala o ich úmrtí. Pri údere podľa ministerstva zdravotníctva prišli o život aj ďalší dvaja ľudia.
Izrael v utorok podnikol rozsiahle nálety a demolačné operácie v južnom Libanone, kde izraelské jednotky pôsobia v tzv. žltej línii, ktorej vytvorenie oznámili po začiatku prímeria.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri utorkových útokoch utrpelo zranenia viac ako 50 ľudí. Od 2. marca podľa rezortu zahynulo v krajine 2534 ľudí.
Militantné hnutie Hizballáh v utorok oznámilo operácie zamerané proti izraelským jednotkám na juhu Libanonu. Podľa Tel Avivu niekoľko dronov naložených výbušninami vybuchlo neďaleko izraelských vojakov. Žiadny z nich neutrpel zranenia, informuje DPA.
Od začiatku prímeria ide o prvý prípad, keď libanonská armáda hlásila, že jej jednotky boli cieľom úderu. „Dvaja vojaci utrpeli zranenia v dôsledku nepriateľského izraelského útoku na armádnu hliadku, ktorú sprevádzali pracovníci civilnej obrany a dva buldozéry v meste Madždal Zún... pri operácii na záchranu civilistov,“ uviedla armáda.
Libanonská civilná obrana oznámila, že traja jej členovia zostali po zmienenom útoku uväznení pod troskami, pričom neskôr informovala o ich úmrtí. Pri údere podľa ministerstva zdravotníctva prišli o život aj ďalší dvaja ľudia.
Izrael v utorok podnikol rozsiahle nálety a demolačné operácie v južnom Libanone, kde izraelské jednotky pôsobia v tzv. žltej línii, ktorej vytvorenie oznámili po začiatku prímeria.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri utorkových útokoch utrpelo zranenia viac ako 50 ľudí. Od 2. marca podľa rezortu zahynulo v krajine 2534 ľudí.
Militantné hnutie Hizballáh v utorok oznámilo operácie zamerané proti izraelským jednotkám na juhu Libanonu. Podľa Tel Avivu niekoľko dronov naložených výbušninami vybuchlo neďaleko izraelských vojakov. Žiadny z nich neutrpel zranenia, informuje DPA.