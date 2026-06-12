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Libanon hlási po útokoch desať zranených zamestnancov nemocnice

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Vozidlo libanonskej armády prechádza okolo poškodených budov v dedine Dibbine v juhovýchodnom Libanone vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že Izrael vo štvrtok cielil na niekoľko oblastí na juhu krajiny a na dedinu v oblasti Baalbek vo východnom Libanone.

Autor TASR
Bejrút 12. júna (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok pokračovala v útokoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia desať pracovníkov nemocnice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že Izrael vo štvrtok cielil na niekoľko oblastí na juhu krajiny a na dedinu v oblasti Baalbek vo východnom Libanone.

Izrael zasiahol aj oblasť nachádzajúcu sa približne 15 metrov od nemocnice, pričom podľa jej riaditeľa utrpelo zranenia desať členov zdravotníckeho a administratívneho personálu. Útok rozbil okná a poškodil autá pred nemocnicou.

Riaditeľ tejto nemocnice tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice šesťkrát.

V najnovšej vojne medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh boli poškodené všetky tri nemocnice v meste Súr. Libanonské ministerstvo zdravotníctva hlási 17 poškodených nemocníc počas tohto konfliktu, pričom tri museli zatvoriť. Izraelské útoky taktiež zabili 132 záchranárov a zdravotníckych pracovníkov.

Izraelská armáda v utorok vyzvala na evakuáciu mesta Súr a podľa spravodajcu AFP tamojší obyvatelia z mesta utekali smerom na sever a na cestách došlo k hustým dopravným zápcham.

Útoky izraelskej armády si vyžiadali už viac ako 3700 obetí na životoch. Izrael pokračuje v týchto úderoch napriek prímeriu, ktoré od samého začiatku porušujú obe strany. Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa na rokovaniach v USA minulý týždeň dohodli na implementácii tohto prímeria. Jeho podmienkou je úplné zastavenie útokov zo strany Hizballáhu, ktoré je pod vplyvom Iránu. Skupina sa tiež má stiahnuť z južného Libanonu.
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