Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
< sekcia Zahraničie

Libanon hlási po útoku 3 mŕtvych, Hizballáh hovorí o porušení prímeria

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Šlo o tretí podobný incident od utorka, čím sa počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone tento týždeň zvýšil najmenej na sedem.

Autor TASR
Bejrút 26. júna (TASR) - Izraelský útok na juhu Libanonu si vo štvrtok vyžiadal tri obete, informovali tamojšie štátne médiá. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na členov militantného hnutia Hizballáh. To obvinilo židovský štát z porušenia prímeria, píše TASR na základe správ agentúry AFP.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že „traja ľudia boli zabití a jedna osoba bola zranená pri útoku nepriateľského dronu na vozidlo“ na juhu krajiny. Šlo o tretí podobný incident od utorka, čím sa počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone tento týždeň zvýšil najmenej na sedem.

Izraelská armáda neskôr uviedla, že jej vojaci „identifikovali piatich teroristov z Hizballáhu, ktorí pre nich predstavovali hrozbu“. Pri inom incidente vyhlásila, že rovnako „identifikovali ozbrojeného teroristu Hizballáhu“.

„Po identifikácii izraelské vzdušné sily a pozemné sily spustili paľbu na teroristov a zlikvidovali ich, aby odstránili hrozbu,“ uviedla armáda. V samostatnom vyhlásení izraelské vojsko uviedlo, že počas „operačnej činnosti“ v južnom Libanone bol zabitý jeden jeho vojak.

Hizballáh v reakcii uviedol, že Izrael sa dopustil vážneho porušenia prímeria. Podľa vyhlásenia hnutia šlo o priamy útok na civilistov a tretie porušenie prímeria od jeho uzavretia.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí